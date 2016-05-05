“Hedef Kümede Kalmaktı, Başardık”

Alima Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, “Önümüzdeki sezon Malatya şehrinin hedefi bellidir. O hedef doğrultusunda oynayacak bir takım olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan defans oyuncusu, “Bir iki haftalık istediğimiz sonuçları alamayınca hedeften uzaklaştık. Geçen hafta Karşıyaka maçında özellikle ilk yarıda bize yakışmayan bir oyun oldu. Ama ikinci yarıdaki oyunumuzla hem şehrin onuruna, hem kendi onurumuza yakışan bir mücadele olduğuna inanıyorum. Güzel de futbol oynandı. İnsanlar zevkte aldı. Ama Play-off hedefi çok zora girdi. Baktığınız zaman sezon planlamasında hedefimiz kümede kalmaktı, bunu başardık. Sağlam da bir imza attık. Bunun üstüne yapılacak güzel tamlamalarla çok fazla şeklinde dışına çıkmayarak, seneye, Malatya şehrinin hedefi bellidir, bu hedefe oynayacak bir takım olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yiğitcan, yeni sezon öncesinde kendi durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Tabi transfer kolay değildir. Kimisi kolay adapta olur, kimisi zor adapte olur. Burada hocaların yaklaşımız olsun, takım içindeki arkadaşlık olsun, birbirinin sırtını sıvazlayan, motive eden bir ortam. Her şey güzel gitti bizim açımızdan çok şükür. Dediğim gibi seneye de devam ettirilmesi gerekiyor. Bunun için de herkes elinden gelen fedakarlığı yapar artık” dedi.

iha