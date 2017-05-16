“Hedef Malatya’yı Daha da Büyütmek”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, düzenlediği basın toplantısında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetleri ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

16 Mayıs Salı günü Nikâh Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısına; Genel Sekreter Ercan Turan’ın yanı sıra genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları ve basın mensupları katıldı.

Malatya Belediyesi’nin Büyükşehir statüsüne kavuşmadan önce 212 km2’lik hizmet alanının olduğunu, Büyükşehir Belediyesi statüsü ile birlikte hizmet alanının 60 kat artarak 12.312 km2’ye çıktığını belirten Başkan Çakır, 3 yıllık büyükşehir sürecinde önemli hizmet ve yatırımlar yaptıklarını kaydederek, hedeflerinin Malatya’yı daha da büyütmek olduğunu söyledi.

Malatya genelinden sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi’nin, 13 ilçe, 716 mahalle ve 1150 mezraya hizmet götürdüğünü belirten Başkan Çakır, başlıklar halinde; imar, ulaşım, turizm ve jeolojik gibi ana planların tamamlandığını, KUDEB’le kültür varlıklarına sahip çıkıldığını, MASKİ’nin 2071 hedefleri doğrultusunda 325 milyon tutarında 2567 km altyapı hizmeti yaptığını, kentlere kimlik kazandıran caddelerle ilgili olarak önemli caddeler açtıklarını, küçük caddeleri bulvar haline getirdiklerini, güney ve kuzey kuşak yollarının önemli mesafelerini açtıklarını, Malatya’ya özgü bir çevreyolu düzenlediklerini, toplamda 3253 km asfaltlama yaptıklarını, 584 km yeni yol açtıklarını, 2342 km yol genişletme çalışmaları yaptıklarını, 42 köprü ve 30 adet menfez yaptıklarını, Şire Pazarı, Akpınar ve Bakırcılar Çarşısını düzenlediklerini, 8 adet üst geçit, 15 adet kavşak yaptıklarını, Kernek, Kanalboyu ve Hürriyet Parkını düzenlediklerini, Sanat Sokağı, Sanat Galerisi, Gençlik Merkezi gibi insana dokunan hizmetler yaptıklarını, Kerpiç Evleri ayağa kaldırdıklarını, Yaşam ve Spor Merkezi, Nikâh Sarayı, Kernek Külliyesi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı gibi projeleri bitirerek hizmete sunduklarını, 20 civarında çeşme, 3 saat kulesi, yeni Gasilhane, kapalı spor salonu yaptıklarını, başta amatör spor kulüpleri olmak üzere spora ve sporcuya önemli destekler verdiklerini, ilçeler garajı, Doğu ve Arapgir Garajı, 2 adet ilçe mezbahanelerini hizmete sunduklarını, Türkiye’de ilk defa hayata geçirdikleri trambüsle günde 30 bin yolcu taşıdıklarını, çöpten ve güneşten elektrik üreten santraller kurduklarını, ulaşımda düzenlemeler yaparak, araçları dönüştürdüklerini, feribot ve gezi teknesi hizmete sunduklarını, baraj seyahatini ilk defa denetim altına aldıklarını, Malatya Çevre Entegre ve Katı Atık Bertaraf Tesisi ile çevrecilik alanında örnek projeler gerçekleştirdiklerini, Turgut Özal Tabiat Parkı’nın yanı sıra yaptıkları yeşillendirme, fidan ve ağaç dikimleriyle Malatya’nın yeşil alanına katkı sağladıklarını, çiftçilere 1 milyon civarında ücretsiz fidan dağıttıklarını, sosyal ve kültürel faaliyetlerde engelliler de dâhil olmak üzere önemli hizmetler sunduklarını, fuarlar, sağlık hizmetleri ve e-belediyecilik uygulamalarında örnek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bir kentin kalkınmasının binaların yükselmesi değil insanların bilinçlenmesiyle olacağını kaydeden Başkan Çakır, toplantı sonunda basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı. Çakır ayrıca önümüzdeki günlerde yeni yapacakları projeler ile ilgili olarak da bir toplantı düzenleyeceklerini söyledi.

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