‘Hedef Sayıyı Artırmak..’
Yardım Sevenler Derneği Malatya Şubesi, şuanda burs verdiği 85 öğrencinin sayısını ve burs miktarını arttırmak için hayırseverlerden yardım bekliyor.
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Malatya Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri, Özmurat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Seda Koçyiğit’in ev sahipliğinde Malatya Oto Plaza’da bir araya gelerek yeni dönem çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Malatya Şube Başkanı Emine Taşçı, “Şuanda 85 öğrencimize aylık 100’er TL burs sağlıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki dönem, burs verdiğimiz öğrenci sayısı ile burs miktarını arttırmaktır. Bu konuda hayırsever işadamlarımızın ve esnaflarımızın desteğini bekliyoruz” dedi.
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