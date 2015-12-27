“Hedef Yüzde 50’nin Üstü”

Malatya Orman İşletme Müdürü Ramazan Karaca, Orman Köylerini Kalkındırma Programı (ORKÖY) kapsamında köylülerin desteklendiğini belirtti.



Kütahya Bölge Müdürlüğü görevinden Malatya’ya atanan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılı için Malatya’da ciddi projelerinin olacağını söyledi.



Yıl içinde kutsal alanların ağaçlandırılması ve bal ormanı oluşturulması projelerinin olduğunu anlatan Karaca, 2009, 2011 yıllarında Beydağı Yeşil Kuşak Projesinin devamının sağlanacağını kaydetti.



Beydağı’nda 150 bin fidan dikiminin tamamlanmış olduğunu anımsatan Karaca, 30 bin fidanın da bu yıl dikileceğini söyledi. Karaca, şöyle devam etti:



”Malatya Orman İşletme Müdürlüğü 190 bin hektar ormanlık alana sahip bir kent. Bu oran il genelinde yüzde 15’lik bir alanı temsil etmektedir. Bu yüzde 15’lik alanın yüzde 3’ü verimli, yüzde 12’si verimsiz devlet ormanıdır. Müdürlüğümüzün hedefi, yüzde 15’lik alanı yüzde 20’lere ve verimli devlet ormanını yüzde 50’lerin üzerine çıkarmaktır.”



Orman alanlarının korunmasında köylülerin büyük rol oynadığına değinen Karaca, orman köylülerinin de desteklenmesinin bu kapsamda artarak devam edeceğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:



”Orman köylerine, süt inekçiliği, süt koyunculuğu, arıcılık, mantar, güneş enerji sistemleri ve uygun olan diğer alanlarda da kredi verilmesi planlanmış olup, Malatya bu programda da Elazığ Bölge Müdürlüğü içerisinde olan 8 ilden ilk sırada yer almaktadır. ORKÖY, köylüyü kalkındırmak için değerli ve başarılı ilerleyen bir projedir.”

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

