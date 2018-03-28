Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, cumartesi günü oynayacakları Gençlerbirliği maçı için camiaya çağrıda bulunarak, “Evkur Yeni Malatyaspor Yönetimi olarak bugüne kadar koyduğumuz hedeflerimize adım adım ulaştık. Bu seneki hedefimiz ligde kalmaktı ve bu hedefe sadece 2 maç kadar yakınız. Cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği müsabakası o 2 maçtan ilki. Bu maçı kazanmamız için Malatyalılara büyük iş düşüyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiyle bu işi başaracağız” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçı için yönetim adeta seferberlik ilan ederken, Kulüp başkanı Adil Gevrek Malatyalılara seslenerek stadı doldurmalarını istedi.

“İşverenlerden istirhamım bu hafta çalışanlarına zorluk çıkarmasınlar”

Gençlerbirliği ile oynayacakları maç öncesi İHA’ya konuşan Gevrek, Malatya futbol camiasına çağrıda bulunarak, “Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi olarak bugüne kadar koyduğumuz hedeflerimize adım adım ulaştık, ulaşmaya da devam ediyoruz. Bu seneki hedefimiz ligde kalmaktı ve bu hedefe sadece 2 maç kadar yakınız. Cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği müsabakası o 2 maçtan ilki. Bu maçı kazanmamız için Malatyalılara büyük iş düşüyor. İnşallah taraftarımızın desteğiyle bu işi başaracağız. Gençlerbirliği müsabakasında şehir olarak tek vücut olmalıyız. Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. Bu kulüp, Malatya şehrine aidiyet bağıyla bağlı olan herkesin kulübüdür. O yüzden cumartesi günü orada olalım ve takımımızı hep birlikte destekleyelim. Esnaflarımız ve diğer çalışanlarımızın gün ve saat konusunda yaşayacakları sıkıntıları 1 maçlığına çözeceklerine ve takımları için bu fedakarlığı yapacaklarına olan inancım tam. İşverenlerden istirhamım, bu hafta çalışanlarına zorluk çıkarmasınlar. Gelin hep birlikte bu hafta güzel bir birliktelik tablosu oluşturup, bu önemli haftayı güzel bir neticeyle noktalayalım” dedi.

“Bir gün bu şehirde bir şampiyonluk hikayesi yazılacak”

Gevrek, bir gün Malatya şehrinde şampiyonluk hikayesi yazılacağını da belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben ve yönetimim bugüne kadar hep Malatya futboluna katkı sunmak için çabaladık. Bu düşünce içerisinde hareket ederken muhakkak yanlışlarımız da olmuştur. Bunun için taraftarımızın her zaman hoşgörüsüne sığınmışızdır. Ama gayemiz her zaman Yeni Malatyaspor’un daha iyi yerlere gelmesi olmuştur. İnşallah belirlediğimiz hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Şuna yürekten inanıyorum ki, bir gün bu şehirde bir şampiyonluk hikayesi yazılacak.”

iha