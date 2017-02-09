“Hedefe Ulaşacağız”

Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, ikinci yarıda alacakları galibiyetlerle birlikte hedeflerine ulaşmak istediklerini ifade etti.

Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası Antalya kampında takımdan ayrı çalışan ve güç depolayan genç oyuncu, Antalya’da çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirtti.

Çiftpınar, kampta son üç gün takımla birlikte çalıştığını ifade ederek, “İyi bir kamp süreci geçirdik. Bu süreçte bende çalışmalarımız yaptım ve güç depoladım. Son üç gün takımla birlikte çalıştım. Allah’ın izniyle Denizlispor maçına kadar yetişmiş olacağım. Sağlık ekibi de bu anlamda yoğun bir mesai harcıyor. Yoğun bir tedavi programının ardından takıma katıldım. Denizlispor maçında takımımın yanında olacağım” diye konuştu.

Genç defans oyuncusu, Denizlispor maçını Vodafone Arena’da oynayacaklarını anımsatarak, taraftarları ve Malatyalıları maça beklediklerini ifade etti.

Denizlispor maçına yoğun bir ilgi olmasını beklediklerini dile getiren Çiftpınar, o destekle birlikte Denizlispor maçını kazanıp, yollarına devam etmek istediklerini kaydetti.

Çiftpınar, takıma yeni isimlerin katıldığını belirterek, “Kaliteli ve karakterli oyuncular kadroya sahil oldu. İkinci devrede alacağımız galibiyetlerde onlarında büyük pay sahibi olacaklarına inanıyorum. Takımda kalan isimler zaten kaliteliydi, iyi bir ekibiz, 34 puan topladık. İlk yarıya liderle kafa kafaya girdik. İkinci yarıda da takıma yeni katılan arkadaşlarımızla beraber güzel bir takım olup, sahaya da bu performansı yansıtıp, galibiyetler alacağız” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi