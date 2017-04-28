“Hedefim Milli Formayı Giymek”

Evkur Yeni Malatyaspor’da formayı aldıktan sonra başarılı bir performans ortaya koyan kaleci Ertaç Özbir, takım olarak çok önemli bir dönemde olduklarını ifade ederek, “Malatya’nın Süper Ligi ne kadar çok istediğini biliyoruz. Büyük bir özlem var ve biz bunun farkındayız. Süper Ligi çok istiyoruz. Kalan beş haftada da istediğimiz sonuçları alıp, bu özlemi dindireceğiz” dedi.

TFF 1. Ligin 15’nci haftasında kaleyi devralan Ertaç Özbir, 15 haftadır takımın kalesini koruyor. Ligde 15 haftalık süreçte 15 gol yiyen ve kurtartışlarıyla takımın zirvede yalnız kalmasında büyük rol oynayan başarılı eldiven, Malatya’da güzel günler geçirdiğini ifade ederek, hem kendi başarısı hem de takımın başarılı olabilmesi için çok çalıştığını belirtti.

SÜPER LİG’DEN TAKIMA GELDİ

Süper Lig ekibi Kasımpaşa’dan Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olan Özbir, futbola Sincan Belediyespor’da başladı ve ardından Beypazarı Şekerspor’un altyapısına geçti. Beypazarı Şekerspor’da 2007 yılında profesyonelliğe geçiş yapan ve as takıma yükselen başarılı eldiven, genç yaşına rağmen takımda hemen yer bulup düzenli oynamaya başladı.

2011-2011 sezonunda Süper Lig ekibi Kasımpaşa’ya transfer olan başarılı kaleci, Kasımpaşa için ilk Süper Lig karşılaşmasını 3 Ekim 2010 tarihinde Antalyaspor’a karşı oynadı. Süper Ligde 2014-15 sezonunda 9 karşılaşmada forma giyen Ertaç özellikle Karabükspor maçında kurtardığı penaltı ve yaptığı başarılı hamleleriyle bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ertaç, sezon sonunda TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer oldu.

“ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarların büyük sevgisini kazanan Özbir, ligde en yakın rakipleri Eskişehirspor ve Sivasspor’un 5 puan önünde yer aldıklarını kaydederek, kalan 5 haftalık süreçte de istedikleri sonuçları alıp, şampiyonluk hedefine ulaşacaklarını kaydetti.

Takımda birlik ve beraberliğin üst düzeyde olduğunu, bunun da başarıyı beraberinde getirdiğini ifade eden Özbir, “İyi mücadele eden bir takımız. Birlik ve beraberlikle bu noktaya geldik. Ligde kalan beş haftalık süreçte de bu birlik ve beraberliği en iyi şekilde sürdürüp, şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Rakiplerimize baktığımızda şartları bizden daha fazla olabilir ancak biz takım olarak birlik ve beraberliğimizi yanı sıra sahada iyi mücadele ederek, bu farkı kapattık ve zirvede yer alıyoruz. Ligde bu noktaya kadar geldik. Zirvedeyiz ve avantaj bizim elimizde. Stresli bir dönemdeyiz ancak biz bunu en iyi şekilde geçip, baskıyı da atlatıp, şampiyon olacağız. Malatya’nın Süper Ligi ne kadar çok istediğini biliyoruz. Büyük bir özlem var ve biz bunun farkındayız. Süper Ligi çok istiyoruz. Kalan beş haftada da istediğimiz sonuçları alıp, bu özlemi dindireceğiz” şeklinde konuştu.

“SEZON HEM TAKIM HEM DE BENİM ADIMA ÇOK GÜZEL GEÇİYOR”

Başarılı eldiven, Evkur Yeni Malatyaspor’da çok güzel bir sezon geçirdiğini kaydederek, milli takım formasını giymeyi çok istediğini belirtti.

Takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve istedikleri sonuçları aldıklarını anlatan Özbir, şunları söyledi:

“Takımımın başarısı için çok çalışıyorum. Sezon hem benim hem de takımım adına oldukça güzel geçiyor. Hedeflerim arasında milli takıma hizmet etmek var. Öncelikli hedefim Evkur Yeni Malatyaspor’da şampiyonluk yaşamak. Bunun yanında milli formayı giymeyi çok istiyorum.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi