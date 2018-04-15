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Malatya Haber -

“Hedefimiz 40 Puanın Üstüne Çıkmak”

“Hedefimiz 40 Puanın Üstüne Çıkmak”
  • 16.04.2018
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Evkur Yeni Malatyaspor’un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig’i 40 puanın üzerinde tamamlamak istediklerini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettikleri Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldıklarını belirtti.

Maçın son saniyelerinde 3 puanı kaçırdıklarını ve berabere kaldıklarını ifade eden Gündüz, iki takımın da güzel bir futbol sergilediğini dile getirdi.

Gösterdikleri performanstan dolayı futbolcuları kutlayan Gündüz, “Hedefimiz 40 puanın üzerine çıkmak. Cumartesi oynanan karşılaşmayı kazansaydık, gelecek haftalara daha rahat girecektik ama olmadı. Her şeyin hayırlısı olsun. Güzel bir maçta son saniyede yediğimiz golle 1 puan aldık. Biz 40 puan üzerine çıkma hedefimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Ondan sonra da yeni sezon hazırlıklarımıza başlayacağız.” diye konuştu.

Gündüz, Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımı yalnız bırakmayan taraftarlara ayrıca teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

AA

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