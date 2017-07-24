“Hedefimiz 6 Sanayi Sitesini Taşımak”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya’da çalışanından işverenine küçük sanayi sitelerinin merakla beklediği kent dışına taşınma uygulamasına ilişkin atılacak adımları anlattı.
Daha önce Bakan Tüfenkci ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Malatya ziyaretinde gündeme gelen küçük sanayi sitelerinin taşınması olgunluk kazandı.
Konuya ilişkin değerlendirme yapan Bakan Tüfenkci, Malatya’daki küçük sanayi sitelerindeki iş yeri ve çalışan sayılarını verdi, hangi sanayi sitelerinin taşınacağını açıkladı.
Malatya toplam 9 sanayi sitesinde 2 bin 648 işyeri bulunduğunu, bu işyerlerinden 2 bin 316’sının dolu, 332’sinin boş, çalışan sayısının ise toplamda 7 bin 10 olduğunu aktaran Bakan Tüfenkci şöyle devam etti:
“Bilindiği üzere Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair düzenleme haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek, yasalaştı. Üretim Reform Paketi de dediğimiz bu kanunun içerisinde sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması söz konusu. Uygulama kapsamında ilk etapta 9 ilde 10 sanayi sitesi taşınacak. Peki hangi iller bu kapsamda yer alıyor? Malatya’mızın da içinde bulunduğu listede; Isparta, Kastamonu, Düzce, Elazığ, Rize, Sivas, Bursa ve Tokat yer alıyor.
Malatya’da Özsan Sanayi Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi, 100. Yıl ve 50. Yıl Sanayi Sitesi, Şirolular, Uğur, Ağaç Sanayi Sitesi, Arapgir, Doğanşehir Sanayi Siteleri olmak üzere 8 sanayi sitemiz bulunuyor. Bizim hedefimiz bu 8 sanayi sitesinden 6’nı taşımak. Özsan Sanayi Sitesi ,Küçük Sanayi Sitesi, 100. Yıl ve 50. Yıl Sanayi Sitesi, Şirolular, Ağaç Sanayi Sitesi’ni taşımayı planlıyoruz. İsterlerse Uğur Sanayi Sitesi’ni de taşıyabiliriz.
Bu 6 sanayi sitemizde 6 bin 872 çalışanı ile 2 bin 198 dolu işyeri bulunuyor. Kapsamlı bir süreç olacak ve hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda kredi desteği ile bu sanayi sitelerinin taşınmasını sağlayacağız.
Malatya’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüz bu doğrultuda bir çalışma hazırlıyor. Yine Valiliğimiz, Belediyemiz, sanayi sitelerimizin yöneticileri de bu taşınma için ön hazırlık yapıyor.
Bu taşınma işlemini sağladığımız takdirde, kent içi trafik yoğunluğunu azaltacağız, bu sanayi siteleri için transit geçiş güzergâhlarında ulaşılabilir ve erişilebilir alanlar oluşturacağız. Çalışanından, işverenine küçük sanayi sitelerimiz için elzem ihtiyaç bu konu inşallah Malatya’mızın da gündeminden çıkacak.
Peki nereye taşıyacağız bu sanayi sitelerimizi? Sivas yoluna cepheli Altay Kışlası arazisi, Kuzey Çevre Yolu ile Dilek yolunun kesiştiği alan ve Battalgazi MALET kavşağının olduğu alan da Kuzey Çevre Yolu ile bağlantı oluşturacak şekilde bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak, kentin dengeli olarak doğu yönünden de gelişimini sağlamak amacıyla Kentsel Servis Alanı olarak düşünülüyor. Bu alanlar masadaki seçeneklerimiz arasında. 16 Nisan Referandumundan Bilim Sanayi Bakanımız Faruk Özlü ile Malatya’ya yaptığımız ziyarette de Küçük Sanayi Sitesi ve Öz Malatyalılar Sanayi Sitesinin Altay Kışlası arazisine taşınması hususundaki talepleri almıştık. Bu doğrultuda gerekli adımları atarak, sanayicilerimizi daha modern yapıların yer aldığı bir alana taşıyacağız inşallah.”
Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
SAYIN BAKANIM KAYSILAR AĞAÇLARDA KALDI HALİMİZ NE OLACAK VEKİLLER UYUYORMU
Kaysımız ağacın başında duruyor buna bir çözüm bulmuyorsunuz hazır sanayiyi taşıma derdine düşmüzsünüz
siz daha meseleyi anlamadınız mı? sanayideki arsanızın yerini kullanacaklar. sanayi iken arsanın değeri 10 lira ise sanayi taşındığında o arsanın değeri 20 belki 30 lira olacak. sana verecek 10 lira veya daha büyük dükkan verecem diyecek bu işten kar edecekler. sen daha meseleyi anlamadın mı? 20 milyar maaliyet olacak diyorlar ama getirisini söylemiyorlar. 20 milyar hharcayacak ama 40 a satacak belki.
Malatyada bir sey soylenirse 20 seneyi gozden cikar
Hep laf…
Sanayi sitesinin amacı is dalında hizmet. Gayrimenkul dalında değil. Çağdaş ve ileri toplumlarda şehir içinde bu yapılar olmaz .Geç kalınmış ama iyi bir adım.Modern ve ilericilik ve şehirlEşme için bu ve bugibi yapıların şehir dışında olmasi lazim.
Özsan sanayi sitesi esnafıdan 100m2 işyeri olan diyor ki; çevre yolunda arsanın m2 si 2 bin TL.Benim 360 m2 arsamin parasını versinler
çikayım .. yeni sanayi esnafı diyor ki;Özsan da 100 m2 dukkan 150 bin tl,benim sanayimde 100 m2 dukkan 450 bin TL. Ona verilenin 3 katını bana vermeniz lazım ki cikayim.2 tane işi gücü bırakıp emekli olmuş,senelerdir sanayi den cikmis kooperatif ve dernek başkanı kimseye sormadan karar veriyor.
Alparsaln bey sanayi alanlatimizin amaci vatandasa hzimet vermek amaciyla olusturulmus alanlar sonucta beydaglarinin eteginde dahi olsa is potsnsiyelinde bir eksilme yasanmayacak tedirgin olmayin
Yillardir malatyanin en buyuk sorunuydu sanayi siteleri sehir disina tasinmasi gecikmis karar olsada yerinde bir karar daha modern daha genis dukkanlar musteriler ve sanayici esnaflari icin cok faydali olacak sehir trafigi tahatlayacak sanayi cevresinde yasayan vatandaslarimiz daha rahat olacak 2023 hedeflerine yaklastihimiz su zamanda apartman altinda tsmir atolyeleri akucu lastikci egzozcu gibi gurultu olusturan bu dukkanalrin tasinmasi sanayi cevresinde ki yasama alanlarinin kalitesini yukseltecek burada olusturulacak modern binalar modern parka alanlari sehir cehrrisni degistirrcek cevre yolu alti kavramini ortadsn kaldiracaktir
mal sahiplerine ve kiracılara gereken destek verildiği müddetçe neden olmasın. Lakin helaliyle şehrin kenarında para kazananlara değilde bence şehrin tam göbeğinde haram ile para kazananları (malum yerleri) kaldırsınlar. Anlamıyorum gücünüz mü yetmiyor. İnsanlar ailesiyle geçemiyor o yoldan. Malatya için ne kadar üzücü bir tablo. Az yürüdün mü bide merkez cami var. Harbi Yaman şehirsin malatyam 😂😂
bakandan iyi mi bileceksiniz ..adamlar düşünmüş uygun görmüş …sanayiye arabayla girdin mi çıkamıyorsun gece kondu gibi adam akıllı düzenli bir yer olsun balicilerin mekanı gibi
Sanayi siteleri şehrin doğusuna taşınmalı sayın bakanım, çünkü yatırımların %95 i batıya yapılıyor hem özel sektör hem kamu yatırımı hep batıya gidiyor ve artık şehrin batısının araç trafiği bu yoğunluğu kaldırmıyor heray malatyada 900 araç trafiğe katılıyor bu çok büyük rakam, bunların büyük çoğunluğu şehrin batısında yaşıyor, şehrin doğusuna bu siteler yapılmalıki şehir biraz nefes alsın
doğu tarafı daha yoğun üniversite, araştırma, stadyum, elazığ ve doğu arabaları… en mantıklısı yeşiltepe galericiler sitesi devamı veya çarmuzunun alt tarafları olabilir.
Sn Bakan Ozsan neden taşınıyor ? Yanında ne ev var ne 9kul var ne trafiğe engel sebep nedir sn Bakan …Yeşilyurt belediyesine hibemi edeceksiniz ? Sizin ozsanda yaptığınız toplantıya kiracılar katılmış ..mal sahiplerinin görüşünü aldinizma ? Oradaki dükkanlara karşılık birebir yermi vereceksiniz ?oranın değeri ile yeni yerin değeri birimi olacak ?
Sanayi sitelerini taşıyorsun yerine ne yapacaksın. Benim sanayideki dükkanımın konumu şehir içi sen bana şehir dışından yer vereceksin. Şehrin içindeki dükkanın değeri 100 bin lira ise sen orayı yıkıp avm veya park sosyal tesis yaptığın zaman dükkanın değeri iki katına çıkıyor. Şehir dışında verdiğin yerin değeri doğal olarak düşük olur. Eğer değerinden fazla para mal sahiplerine verilmezse mal sahipleri mallarını vermek istemez. Anlaşma olmazsa da insanlar mahkemeye gider haklarını alırlar. Ama kimsenin ben razı olacağını sanmıyorum. Hele sanayiyi taşısınlar eski yeri yıksınlar ne yapacaklar görelim öle malımızı satalım. Öle iş mi olur. Sana verecek 10 liralık dükkan şehir dışında kendileri şehir merkezinde arsayı değerlendirecekler. Olmaz öle iş.
Bana göre en önemli Malatya ya Teknoloji üniversitesi kurulması herşeyin başı teknolojidir
bu arada yimpaş’ın yeri çürümeye terk edildi. yazık. bir ara hemşerimiz m. ali aydınlar acıbadem hastanesi yapacaktı demişlerdi. keşke bakanımız devreye girse de orası acı badem hastanesinin şubesi yapılsa ne güzel olur. malatya’da özel büyük bir hastane yok maalesef.
Malatyalilar suan olan hastanelere bile 5 lira fark vermek istemiyorlar..bir basit giriş çıkışın en az 500 tl.olduğu acibademi gidecek..malatya da diğer hastaneler kapanmadikca büyük hastaneler malatya ya girmez..
en mantıklısı sanayi tesisleri organize sanayi tarafına taşınsın. böylece hepsi aynı yerde olarak düzenli olmuş olur. buralarda yeşil alan olarak değerlendirilebilir. ayrıca şehrin ortasında kalan çöşnükteki erkek öğrenci yurdu da kampüsün içine alınmalı.