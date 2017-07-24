“Hedefimiz 6 Sanayi Sitesini Taşımak”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya’da çalışanından işverenine küçük sanayi sitelerinin merakla beklediği kent dışına taşınma uygulamasına ilişkin atılacak adımları anlattı.

Daha önce Bakan Tüfenkci ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Malatya ziyaretinde gündeme gelen küçük sanayi sitelerinin taşınması olgunluk kazandı.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Bakan Tüfenkci, Malatya’daki küçük sanayi sitelerindeki iş yeri ve çalışan sayılarını verdi, hangi sanayi sitelerinin taşınacağını açıkladı.

Malatya toplam 9 sanayi sitesinde 2 bin 648 işyeri bulunduğunu, bu işyerlerinden 2 bin 316’sının dolu, 332’sinin boş, çalışan sayısının ise toplamda 7 bin 10 olduğunu aktaran Bakan Tüfenkci şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair düzenleme haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek, yasalaştı. Üretim Reform Paketi de dediğimiz bu kanunun içerisinde sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması söz konusu. Uygulama kapsamında ilk etapta 9 ilde 10 sanayi sitesi taşınacak. Peki hangi iller bu kapsamda yer alıyor? Malatya’mızın da içinde bulunduğu listede; Isparta, Kastamonu, Düzce, Elazığ, Rize, Sivas, Bursa ve Tokat yer alıyor.

Malatya’da Özsan Sanayi Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi, 100. Yıl ve 50. Yıl Sanayi Sitesi, Şirolular, Uğur, Ağaç Sanayi Sitesi, Arapgir, Doğanşehir Sanayi Siteleri olmak üzere 8 sanayi sitemiz bulunuyor. Bizim hedefimiz bu 8 sanayi sitesinden 6’nı taşımak. Özsan Sanayi Sitesi ,Küçük Sanayi Sitesi, 100. Yıl ve 50. Yıl Sanayi Sitesi, Şirolular, Ağaç Sanayi Sitesi’ni taşımayı planlıyoruz. İsterlerse Uğur Sanayi Sitesi’ni de taşıyabiliriz.

Bu 6 sanayi sitemizde 6 bin 872 çalışanı ile 2 bin 198 dolu işyeri bulunuyor. Kapsamlı bir süreç olacak ve hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda kredi desteği ile bu sanayi sitelerinin taşınmasını sağlayacağız.

Malatya’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüz bu doğrultuda bir çalışma hazırlıyor. Yine Valiliğimiz, Belediyemiz, sanayi sitelerimizin yöneticileri de bu taşınma için ön hazırlık yapıyor.

Bu taşınma işlemini sağladığımız takdirde, kent içi trafik yoğunluğunu azaltacağız, bu sanayi siteleri için transit geçiş güzergâhlarında ulaşılabilir ve erişilebilir alanlar oluşturacağız. Çalışanından, işverenine küçük sanayi sitelerimiz için elzem ihtiyaç bu konu inşallah Malatya’mızın da gündeminden çıkacak.

Peki nereye taşıyacağız bu sanayi sitelerimizi? Sivas yoluna cepheli Altay Kışlası arazisi, Kuzey Çevre Yolu ile Dilek yolunun kesiştiği alan ve Battalgazi MALET kavşağının olduğu alan da Kuzey Çevre Yolu ile bağlantı oluşturacak şekilde bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak, kentin dengeli olarak doğu yönünden de gelişimini sağlamak amacıyla Kentsel Servis Alanı olarak düşünülüyor. Bu alanlar masadaki seçeneklerimiz arasında. 16 Nisan Referandumundan Bilim Sanayi Bakanımız Faruk Özlü ile Malatya’ya yaptığımız ziyarette de Küçük Sanayi Sitesi ve Öz Malatyalılar Sanayi Sitesinin Altay Kışlası arazisine taşınması hususundaki talepleri almıştık. Bu doğrultuda gerekli adımları atarak, sanayicilerimizi daha modern yapıların yer aldığı bir alana taşıyacağız inşallah.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi