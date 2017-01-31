“Hedefimiz BAL’a Çıkmak”

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin en güçlü şampiyonluk adayı olan 1932 Malatyagücü’nün kulüp başkanı Aziz Yiğit, takım olarak iyi bir gidişatlarının olduğunu kaydederek, hedeflerinin BAL Ligi olduğunu ve bu hedefe emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Yiğit, grupta aldıkları sonuçlarla zirvede tek kaldıklarını ifade ederek, “2. Amatörden namağlup 1. Amatöre yükseldikten sonra BAL Ligi için çalışmalara başladık. Sezon başında iyi bir kadro kurduk. Takım olarak iyi bir gidişatımız var. Bu iyi gidişatı sürdürüp, sezon sonunda hedefimiz ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Sezon devam ederken bir yandan da Play-Off’a odaklandıklarını dile getiren Yiğit, “Kulüp olarak ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Sezon başında hedefimizi BAL Ligi olarak belirlemiştik. Bu doğrultuda iyi bir çalışma yürütüyoruz. İşadamı ve onursal başkan Nurettin Uğur’un katkılarıyla BAL Ligi hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Yiğit, kurumsal bir yapı için ilk hedeflerinin BAL Ligine yükselmek olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Malatya’nın en köklü kulübü olarak hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Önce ikinci amatörden namağlup şampiyon olduk. Şimdi birinci amatörde şampiyon olup, ikinci hedefimizi de gerçekleştirmek istiyoruz. Ardından BAL Ligi hedefimizi gerçekleştirip, yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. En önemli hedefimiz ise tesisleşme ve kurumsallaşma adına olacak. İşadamı Nurettin Uğur’un destekleriyle Altınordu yapılanmasına yakın bir yapı oluşturma amacındayız.”

En büyük hedeflerinin Malatya’ya altyapısı sağlam, Malatya futboluna katkı sağlayıp, oyuncu yetiştirecek bir profesyonel kulüp kazandırmak olduğunu kaydeden Yiğit, bu hedeflerini gerçekleştireceklerine inandıklarını söyledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi