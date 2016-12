TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’unSportif Direktörü Ali Ravcı, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Ravcı, sezona iyi başladıklarını ve ligde uzun süre lider olduklarını kaydederek, ilk yarının sonlarına doğru her takımın yaşamış olduğu düşüşü yaşadıklarını belirtti.

Her zaman teknik heyet ve futbolculara inandıklarını dile getiren Ravcı, “Sezona güzel başladık. Daha sonraki haftaların büyük bir bölümün lider olarak geçtik. Tabi her futbol kulübünde yaşanmasını düşündüğümüz ki bizimde olacağını bildiğimiz düşüşü yaşadık. Bunun olacağını zaten biliyorduk ama 5 hafta sürmesi hem kamuoyunda hem taraftarlar arasında umutsuzluğa yol açtı. Biz, her zaman teknik heyet ve futbolcularımıza inanıp, güvendik. Her zaman söylediğimiz gibi oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Çünkü şunu kesin biliyoruz, umudumuzu kaybettiğimiz an her şeyimizi kaybetmiş oluruz. Boluspor maçında sahaya tam kadroyla çıktık hem iyi futbol hem de güzel bir skor aldık. Ligin ikinci yarısında da bu iyi sonuçların devamı gelecek” diye konuştu.

Ravcı, ligde şuanda ilk iki içerisinde yer aldıklarını anımsatarak, “Geldiğimiz nokta da şu anda ilk 2 içerisindeyiz, yine hedefimizi kovalıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi