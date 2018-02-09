Hedefleri İlk 4’e Girmek

Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nin hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonu bu yıl Spor Toto Türkiye Boks Ligi’ni başlattı. Ülke genelinden 12 takımın birbiriyle mücadele edeceği ligde 15 günde bir müsabaka düzenlenecek ve lig sonunda ilk 3’e giren takımlara ödül verilecek.

Boks Ligi’nde mücadele edecek olan 12 takım içerisinde yer alan Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Ankara’da 11 Şubat’ta Atatürk Spor Salonu’nda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turgut Özal Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Turgut Özal Boks Kulübü Başkanı ve Boks Antrenörü Aziz Bayduz, “Türkiye Boks Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Boks Ligi, uzun yıllardan sonra yeninde hayata geçirildi. Ligde 12 kulüp mücadele edecek. Bu kulüpler arasında bizde yer alıyoruz” dedi.

Ligin ilk haftasında Ankara’da Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile karşılaşacaklarını anımsatan Bayduz, şunları söyledi: “İkinci hafta ise 24 Şubat’ta İstanbul’da Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Lig için iyi bir kadro oluşturduk. Milli boksörleri bünyemize kattık. Trabzon’dan 6, Kayseri’den 3, Nevşehir ve Şırnak’ta 1 boksörü transfer ettik. Antrenör olarak Kemal Kargı hocamız ile birlikte Davut Çınarlar’ı görevlendirdik.”

Bayduz, 12 takımın yer aldığı Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde hedeflerinin ilk 4’e girmek olduğunu ifade ederek, iyi bir hazırlık döneminden sonra lige katılacaklarını söyledi.

Bayduz, kendilerine destek veren Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ile Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen’e de teşekkür etti.

Turgut Özal Boks Kulübü Antrenörü Kemal Kargı ise lige iyi hazırlandıklarını kaydederek, “Lig oldukça çetin geçecek. Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankara Sağlık gibi büyük takımlar ligde yer alıyor. 60 kulüp lige başvurdu, 12 kulüp kabul edildi, bu kulüplerden birisiyiz. Türkiye’de ilk 3’e girmeye çalışacağız. İyi boksörlerimiz var, onlarla yola devam edeceğiz” dedi.

Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, ligin ilk haftasında Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi