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Malatya Haber -

Hedefleri Ligde Kalmak

Hedefleri Ligde Kalmak
  • 27.12.2017
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Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup ekiplerinden Yeşilyurt Belediyespor, ligin ikinci yarısında da yola Teknik Direktör İsmail Tekin ile devam edecek.

BAL 2. Grup’ta şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde aldığı sonuçlarla hedefinden uzaklaşarak devreye sıkıntılı giren Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını Malatya’da sürdürüyor. Sezonun ilk yarısını 18 puanla 7. sırada tamamlayan ve zirvenin gerisinde kalan Malatya ekibi, ikinci yarıya Yeşiltepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. Teknik Direktör İsmail Tekin ile Mayıs ayında yapılacak kongreye kadar devam etme kararı alan mavi-beyazlı ekibin, ikinci yarı hedefinin ligde kalmak olarak belirlendiği ifade ediliyor.

Ligin ilk yarısındaki 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan mavi-beyazlılar, lider Adıyaman 1954 Spor’un 13 puan gerisinde bulunuyor. Ligin ikinci yarısında lider ile arasındaki puan farkını azaltmak isteyen Yeşilyurt Belediyesi, çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Mavi beyazlılarda transferle ilgili herhangi bir çalışma olmadığı da ileri sürüldü.

iha

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