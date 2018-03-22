Hedefleri Süper Lig

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Nerede yaşayan bir mazlum varsa ümmetin umudu Türkiye oldu. Elimizden geldiğinde gayretimizi gösterdik. 103 yıl önce Çanakkale’nin nasıl geçilmez olduğunu Mehmetçiğimiz nasıl bir destan olarak...