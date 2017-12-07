“Hedefsiz İnsan Olmaz”

“Gelecek Gençlerin” Projesiyle Yeşiltepe Anadolu Lisesinde öğrencilerle fikir alış verişinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yaptığımız hangi iş olursa olsun sağlam ve sıkı yapmaya özen göstereceğiz. Tembellik yapma hakkımız yok. Dünyaya adalet, bilgelik, ilim ve irfan götüren bir ecdadın torunları olduğumuzu asla unutmayacağız ve çok çalışacağız” dedi.

“ESKİ KÖYE YENİ ADETLER GETİRİN, İCAT ÇIKARIN”

Okulun ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür eden Okul Müdürü Hüseyin Göğen, öğrencilere tavsiyelerde bulunduğu konuşmasında, “Başarısız olmaktan korkmayın, sıkı çalışmayla başarıyı yakalayabilirsiniz. Gözlerinizi hedeften ayırmazsanız engelleri teker teker görürsünüz. Büyük yolculuklar küçük adımlar başlar, girişken olun ve yeniden deneyin. Eski köye yeni adetler getirin, icat çıkarın, yeter ki o gayreti ve isteği ortaya koyun. Yaptığınız işler size zor gelmesin, kolaya kaçmayın, yolun başında hemen pes etmeyin, umudunuzu yitirmeyin” şeklinde konuştu.

“HANGİ İŞİ YAPARSAK YAPALIM SAĞLAM VE SIKI YAPALIM”

Bütün okul ziyaretlerinden olduğu gibi öğrencilere eğitim ve meslek hayatları başta olmak üzere hayat mücadelelerinde dikkat etmeleri gereken konularda deneyim ve tecrübelerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Öğrencilerden derslerine en iyi şekilde çalışmalarını, topluma yararlı bireyler olmaları için de kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye eden Belediye Başkanı Polat, “Yaptığımız hangi iş olursa olsun sağlam ve sıkı yapmaya özen göstereceğiz. Tuttuğumuzu sağlam tutacağız. Çünkü kuralların olmadığı, vicdanın olmadığı, insaf ve izânın olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünyaya adalet, bilgelik, ilim ve irfan götüren bir ecdadın torunları olduğumuzu asla unutmayacağız, bununla birlikte üzerimize düşen görevleri yapmadığımız için, kendimizi günümüz şartlarına göre yenilemediğimiz için, boş verdiğimiz için, tembellik yaptığımız için, gelişmelere ayak uyduramadığımız için rakiplerimiz bizi paramparça ettiler. Ecdadımız bu yaşananların ardından Misak-i Milliden başka gidecek yerimiz yok dedi. Bizlerde torunları olarak ecdadımızın bize emanet ettiği şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu topraklarına sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

“HEPİMİZİN ORTAK NOKTASI; OKUMAK”

Dünyadaki rekabete ayak uydurmak için öncelikle eğitimin ve okumanın önemli olduğuna işaret eden Polat, “Bundan sonra millet olarak şaha kalkacağımıza yürekten inanıyorum ancak bunu yapmak içinde Yüce Yaradan Cenab-ı Allah’ın Kuran-ı Kerim’deki ilk emri olan ‘ Seni Yaradan Rabbinin Adıyla Oku’ emrini layıkıyla yerine getirmemiz lazım. Âlemlerin Efendisi Hz.Muhammed (SAV) ‘Beşikten Mezara Kadar İlim’ diye buyurmaktadır. Doğduğumuz andan ölüme kadar öğrenmek devam ediyor, bizlere düşen görev öğrenmeden geri durmayacağız. Öncelikle kendimizi çok iyi yetiştireceğiz, en az iki farklı yabancı dil öğreneceğiz. Kendimizi günün şartlarına göre güncelleyeceğiz ve yetiştireceğiz. Sizler gelecekte farklı meslek dallarında bu ülkeye hizmet edeceksiniz ancak hepinizin yapacağı ortak iş; okumaktır.” dedi.

“DÜNYAYA ADALET GÖTÜRMEK İÇİN HEPİMİZE DÜŞEN CİDDİ GÖREVLER VAR”

Toplumdaki her bireyin insanlık içinde görevleri olduğunu anımsatan Başkan Polat, “Hepimizin şahsi sorumluluklarımızın haricinde bu topluma karşıda ciddi görevlerimiz var. Yaşadığımız kente, ülkeye ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan İslam Ümmeti için sorumluluklarımızı unutmayalım. Dünyaya adalet götürme hedeflerimiz var” dedi.

“HEDEFSİZ İNSAN OLMAZ”

Bir öğrencinin ‘Belediye Başkanı oldunuz, bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?’ sorusuna Başkan Polat şu yanıtı verdi; “Hedefsiz insan asla olmaz, hedeflere ulaşmak için çok çalışmak gerekiyor. Öğrenciliğim halen devam ediyor, Siyaset Bilim ve Uluslar arası İlişkilerde doktora yapıyorum. Belediye Başkanı olduk diye hayat bitmiyor. ‘Sen Belediye Başkanısın, kendini niye bu kadar yoruyorsun, daha ne olacaksın’ denilebilir ancak ben bunları asla kabul etmiyorum. Allah’ın bize vermiş olduğu kabiliyeti en üst noktalara kadar değerlendirmemiz lazım, tembellik hakkımız yok. Milletimize hizmet etme onurunu bizlere yaşatan Allah’a binlerce kez hamd ediyoruz, yolumuz daha uzun, alacak daha çok mesafemiz var. Allah bize ömür verdiği müddetçe mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, soru-cevap şeklinde geçen söyleşide Dünya ve Türkiye gündeminin yanı sıra Yeşilyurt Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü yatırımlar ve hizmetler hakkında öğrencilerin merak ettiği bütün sorulara detaylı yanıtlar verdi.

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