‘Okuyan Şehir Malatya’da, ‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyası başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle 2015 yılında başlatılan ‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasıyla dünyada Kur’an’a ulaşamayan kimse kalmasın düşüncesiyle İslam dünyasının dört bir köşesine mealli Kur’an hediye edilmesi hedefleniyor.

Malatya’da da İl Müftülüğü tarafından Malatya Valisi Mustafa Toprak’ın katılımıyla ‘Okuyan Şehir Malatya’dan, ‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyası başlatıldı.

Kampanyayla ilgili İl Müftülüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Müftüsü Ümit Çimen, “Diyanet işleri başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortaklaşa olarak düzenlemiş olduğu ‘hediyem Kur’an’ olsun projesinin tanıtımı için bir aradayız. İnşallah okuyan ve okumayı seven şehir Malatya’dan hediyem Kur’an olsun kampanyasını saygıdeğer valimizin katılımı ve himayelerinde Malatya’da başlatacağız. Bu uzun zamandır, Diyanet İşleri Başkanlığımızca, Müftülüklerimizce, Türkiye Diyanet Vakfınca yurtiçinde ve yurtdışında, ülkemizin dışındaki gönül coğrafyamızda Kuranı Kerim, Kuranı Kerim meali ve dini kitaplar talep edilmektedir. Bunu çözmek için Türkiye Diyanet Vakfı 50 yıllık süreç içerisinde milletimizin değerlerine tarihimize kültür ve medeniyetimizde hizmet etmiş, tarihimizin yüz akı olmuş bir vakfımızdır. Bu 50 yıllık süreç içerisinde milletimizin değerlerine halel getirmemiş bir vakfımızdır. Bu anlamda da yurt dışındaki Kuranı Kerim taleplerini yurtiçindeki taleplere karşılık vermek üzere böyle bir hediyem Kur’an olsun projesi hazırladı. 10 dilde mealler hazırlandı. Kuranı Kerim ulaşmayan bulunmayan hiçbir yer kalmasın duygu ve düşüncesi ile bu proje yürütülmektedir” dedi.

“40 ÜLKEYE KURAN-I KERİM ULAŞTIRILDI”

Çimen, kampanya çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler vererek, şunları söyledi: “Şimdiye kadar 40 ülkeye Kuranı Kerim ulaştırıldı. Kuran-ı Kerim meali ulaştırıldı. Bununla birlikte yurt içinde de özellikle de KYK yurtlarında kalan öğrencilerle İmam Hatip Liseleri’ne, İlahiyat Fakültelerine, cezaevlerine, hastanelere, ilimiz ve çevremizdeki kütüphanelere varıncaya kadar Kuran-ı Kerim ulaştırma gayreti içerisinde olduk. Bizim en önemli değerimiz Yüce dinimiz İslam’dır. İslam’ın da değer verdiği en önemli kaynağı yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’dir. Peygamber Efendimizde ‘sizin en hayırlınız Kuranı Kerimi öğrenen ve öğretendir’ buyuruyor. Bu anlamda inşallah bu projeye Malatya bazında desteğini ülkemizde göstermek için bugün buradayız. Sayın valimizin de desteğiyle Malatya’mızda daha önce düzenlenen Halep’te insanlık ölmesin kampanyasına verdiği destekler gibi bu faaliyetleri de destek vereceğini düşünüyorum.”

“BU PROJENİN BİR PARÇASI OLDUĞUMU İÇİN MUTLUYUZ”

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise “Okuyan şehir Malatya’da ‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasını, Malatya’da geçmişten bugüne kadar çok ciddi manada okumaya önem veren, okuma üzerine kampanyalar yürüten, okumanın önemi ve gereğini ciddi manada hisseden bir şehir olması hasebiyle, Malatya’da da bu kampanyanın daha önce başlamış olmasına rağmen bir aşamasını Malatya’dan seslendirelim diye düşündük. Gündeme getirdiği için Sayın hocama çok teşekkür ediyorum. Bizi de bu projenin kampanyanın parçası yaptığı için teşekkür ediyorum. Hakikaten Yüce kitabımızın herkese ulaşması ve herkes tarafından anlaşılması ve okunması gerekiyor. Bu anlamda Kuran-ı Kerim’in bir kampanya ile birlikte dünyada her bir noktaya ulaşması, her biri eve girmesi ya da ülkemizde İhtiyaç olan her bir noktaya, Diyanet İşleri başkanlığımızca ve Diyanet Vakfı’nın düzenlemiş olduğu kampanya aracılığıyla Malatya’dan da bu katkılarla daha iyi bir noktaya gelecek. Bu katkılarla her bir noktaya ve Kuran-ı Kerim ulaşsın istiyoruz” diye konuştu.

“DÜNYADA HUZUR VE GÜZELLİK OLSUN”

Vali Toprak, Kuran-ı Kerim’in anlaşılması anlatılması okunması ve dünyadaki her bir noktaya ulaşması noktasında hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Kuran-ı Kerim’in bildiğiniz gibi bir bedeli yok. Hediye olarak takdim ediliyor. Bir değerle eşit bir halde anlamlandırılmıyor. Dolayısıyla Yüce kitabımızın bu noktada dünyada her bir noktaya ulaşması için üzerinde üzerimize düşen görevler var. Biz de bu görevi bu kampanyanın bir parçası olarak Diyanet İşleri başkanlığımız ve Diyanet Vakfı’nın bu kampanyasına Malatya’dan da dokunarak katkı sağlayarak bu yüce görevi yapmış olacağız. Kuran-ı Kerim yüce kitabımız, önemli emirleri, buyrukları, içerikleri üzerinde barındırıyor. Dolayısıyla bizim inancımızın temel direği olan Kuran-ı Kerim’i anlamamız anlatmamız ve anlaşılması okunması içinde tüm dünya üzerinde İhtiyaç olan alanlara da o anlayabilecekleri dilde de tercümesini yaparak hem orijinal Arapçasıyla hem de ulaşacağı yerlere ulaştırılması gerekiyor. Bugüne kadar 40’a yakın ülkeye bu kampanya çerçevesinde hediyem Kur’an olsun kampanyası çerçevesinde oluşturulan Kuranı Kerim’in ulaştırmış oldu. Bundan böyle de 10 farklı dilde tercümesinin yapıldığı ve basımının gerçekleştirilmekte olduğunu da biliyoruz. Bu kampanyanın hayırlara vesile olmasını yüce dinimizin temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim’in anlaşılması anlatılması okunması ve dünyadaki her bir noktaya ulaşması noktasında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz de burada sembolik bir bağışımızı da gerçekleştirmiş olacağız. Diyoruz ki dünyada huzur olsun güzellik olsun ülkeler arasında kardeşlik olsun. Bu anlamda her şeyde yerli yerinde güzel olsun diye ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“MALATYA’DA OKUMAYA YÖNELİK CİDDİ KAMPANYALAR VAR”

Malatya’da okumaya yönelik ciddi kampanyaların olduğunu dile getiren Toprak, “Yaklaşık bir buçuk ay önce Halep’te insanlık ölmesin adı altında Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri başkanımızın ortaklaşa düzenlemiş olduğu kampanya çerçevesinde Malatyalı kardeşlerimizde çok önemli bağış ve katkılarını ortaya çıkardılar. Tırlara yüklenen malzemeler Cilvegözü sınır kapısında ilgili yetkililere teslim edilmek üzere buradan göndermiştik. Malatya halkı Bu anlamda güzel insanları, alicenap insanlar. Birbirine saygılı, ölçülü, yaşayan, okuyan ve okutan bir halktır. Bu kampanyalarında geçmişine baktığımızda valiliğimiz ya da Malatya’daki değişik noktalar tarafından okumaya yönelik çok ciddi kampanyaların yapıldığını da görüyoruz. Bundan daha esinlenerek okuyan şehir Malatya’dan hediyem Kuran-ı Kerim olsun kampanyasından hedeflediğimiz gibi önemli bir nokta ve katkıya ulaşacağına da inanıyorum. Sizlere de kampanyanın tanıtılması noktasında göstereceğiniz hüsnü teveccühten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer taraftan il müftümüz ve ekibine de bu kampanyanın buradan başlatılması ya da başlayan kampanyanın iyi bir şekilde seslendirmesi noktasında ortaya koydukları çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Battalgazi ilçe kaymakamımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Vali Toprak, daha sonra kampanya hakkında bilgiler verdi. Toprak, “Şu ana kadar hediyem olsun kampanyası çerçevesinde 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 561 bin 475 adet Kuran-ı Kerim bastırıldı. Yurt içinde birçok kuruma 72 bin adet hediye olarak gönderilmiştir. Yine bu kampanya çerçevesinde Balkanlardan, Kafkaslardan Afrika’ya toplamda 40 ülkeye Kazakça Azerice İngilizce Fransızca Rusça gibi farklı dillerde 145 bin adet meal gönderildi. Diğer dinlerde de 200 bin adetlik baskı çalışmaları ise devam ediyor. Bu kampanyaya okuyan şehir olan Malatya’dan hediyem Kur’an olsun kampanyasına Kuran bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerin, SMS yoluyla büyük harflerle KURAN yazarak Tüm GSM operatörlerine 43 33 mesaj atmaları gerekiyor. 12 TL karşılığında SMS gönderilirse bir adet Kur’an hediye edebilirler. Ayrıca www.hediyemkuranolsun.com adresinden online bağış yaparak, ya da vakıf şubeleri ile müftülüklerde bağış makbuzu ile yardım yapabilirler” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com