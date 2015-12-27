Hekimhan Belediye Elendi

Van’da oynanan 2008-2009 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Ligi’ne Yükselme 1. Grubu müsabakalarında finalistler belli oldu. Rakibine 2-1 yenilen Hekimhan Belediyespor elendi.

Müsabakalar, bugün Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan iki maçla devam etti. A grubunda mücadele eden Yeni Iğdırspor, rakibi Siirt Gençlerbirliği’ni 5-1’lik farklı skorla yenerek finale yükseldi.

Günün ikinci ve son maçında ise B grubunda mücadele eden Yüksekovaspor, rakibi Malatya Hekimhan Belediyespor’u 2-1’lik skorla yenerek fineli yükselen ikinci takım oldu.

Yeni Iğdırspor ile Yüksekovaspor pazar günü yapılacak olan grup finalinde karşı karşıya gelecek.