Hekimhan Belediye Girmanaspor’dan Yeni Transferler

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi takımlarından Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, 44 Malatyaspor’dan forvet Melih Eftal Ekici ile İnönü Üniversitesispor’un formasını da giyen orta saha oyuncusu Rıdvan Kar’ı (fotoğrafta) renklerine bağlayarak, kadrosunu daha da güçlendirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulüp olarak şampiyonluk yolunda kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Art arda yaptığımız transferlere bir yenisini daha ekleyen ekip yönetim kurulumuz 44 Malatyaspor’dan Melih Eftal Ekici’yi de renklerimize bağlayarak kadromuzu güçlendirmeye devam ettiler. Ligin ilk yarısı ve 2. Yarının ilk maçında toplamda giydiği 8 maçta attığı 4 gol ve yaptığı 3 asist ile 44 Malatyaspor’un aldığı puanlarda büyük katkısı olan 1996 doğumlu genç oyuncu aynı zamanda kaptanlığını da yapıyordu. Bundan sonraki süreçte takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Genç oyuncu, 44 Malatyaspor’un BAL Ligi tecrübesi de olan güçlü, fizikli, hırslı bir oyuncu olarak göze çarpıyor. Oyuncumuza şimdiden hoş geldin diyoruz, başarıların devamını ekibimizde de sürdüreceğine inandığımızı” denildi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR’DA FORMA GİYDİ

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, İnönü Üniversitesispor’un da formasını giyen Rıdvan Kar ile de anlaştığını duyurdu.

BAL Ligi hedefi olan Hekimhan ekibi, BAL Ligi tecrübesi olan Rıdvan Kar ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz Rıdvan Kar transferini gerçekleştirerek, BAL Ligi’ni hedeflediğimizi bir kez daha gösterdi. Geçen sezon İnönü Üniversitesispor’un BAL Ligi’ne yükselmesinde büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncuyu kadromuza kattık. Bu transfer, BAL Ligi’ni ne kadar çok istediğimizi de ortaya koyuyor” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi