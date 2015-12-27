Hekimhan Cevizi İçin Protokol

Hekimhan cevizinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) nezdinde tescil edilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında Vali Vasip Şahin’in başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nün yaptığı gözlemler, Hekimhan cevizinin öne çıkan tipleri ve 2014 yılında bu konuya ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verilirken Hekimhan’da yetişen 5 ceviz tipinin ağaçlarının kiralanması, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan üretilmesi ve Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından adaptasyon parselinin oluşturulması kararlarının protokole bağlandığı bildirildi.

Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Hekimhan cevizinin tescil işlemleri ile ilgili yapılan toplantıya Vali Vasip Şahin’in yanı sıra, İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürü Yaşar Zengin, Hekimhan Belediye Başkanı Sait Özoğlu, Hekimhan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Doğu Kılıçaslan, Malatya Orman Fidanlık Müdürü Serkan Yılmaz, Elazığ Orman Fidanlık Müdürü M. Cengiz Doğan, Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız katıldı.

Heyet, toplantı öncesinde Malatya Orman İşletme Müdürlüğü’nün Dilek Kasabasında bulunan fidan üretim merkezinin yanı sıra, 2013 yılında yapılan protokol gereğince Malatya Valiliği tarafından kurulan 1000 m2 alana ve otomasyon sistemine sahip ceviz fidanı üretim serasını gezdi.

Seraları gezen heyete, Malatya Orman İşletme Müdürü tarafından teknik bilgiler verildikten sonra Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü bünyesindeki Doku kültürü serası gezildi ve ardından toplantıya geçildi.

Toplantıda, Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Talip Yiğit tarafından katılımcılara, 2013 yılı çalışmaları ve oluşturulan tescil parseli hakkında bilgiler verdi. Yiğit, cevizle ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’ne (TTSM) yapılan başvurunun ardından kurumdan bir heyetin gözlem yaptığını belirtip, konuyla ilgili olarak 2014 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Toplantı sonucunda Hekimhan Kaymakamlığı, Hekimhan Belediyesi ve Hekimhan Ziraat Odası tarafından Hekimhan cevizinin öne çıkan 5 tipine ait ağaçların kiralanması ve aşı kalemi alımının yapılması, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan üretilmesi, üretilecek ceviz fidanları için Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından adaptasyon parselinin oluşturulması kararlaştırıldı.

Resim 1 : Tescil çalışmaları için toplanan heyet fidan üretim merkezi ve seraları gezdi.

Resim 2 : Tescil için gönderilen numune ceviz

Kaynak: Yeni Malatya Gazetesi (www.yenimalatya.com.tr)