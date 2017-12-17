Hekimhan Kültür Envanteri

Hekimhan Kaymakamlığı tarafından ilçenin somut olmayan kültürel mirası için “Kültür Envanteri” hazırlanacak.

İlçe Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, kaymakamlıkta envanter projesi kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, böyle bir çalışmayı ilçeye kazandırmak, gelecek kuşaklara bu kentin tüm kültürel değerlerini aktarmanın son derece önemli bir çalışma olacağını kaydetti.

Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterinin yanı sıra detaylı bir çalışmanın ardından sadece Hekimhan’a ait daha kapsamlı bir kitap ortaya çıkarmak için herkesin bir araya geleceğini aktaran Efendioğlu, “Hepimiz bir araya gelerek ortak bir çalışma ile bu işi kısa zaman içinde ortaya çıkarmak gerekmektedir. Yaşam geleneklerimizi işleyen veya bilgisi olan tüm Hekimhanlıların çalışmalarını bizlerle paylaşması veya bağlantıya geçmesinde faydalı olacağı düşüncesindeyim.” diye konuştu.

Toplantıya, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, Malatya İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Mahmut Levent, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Adil Ağcan da katıldı.

AA