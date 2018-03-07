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Malatya Haber -

Hekimhan ve Y.Balaban Lider

Hekimhan ve Y.Balaban Lider
  • 08.03.2018
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 Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde ikinci hafta geride kaldı. A Grubu’nda Yeni Balabanspor, B Grubu’nda ise Hekimhanspor haftayı zirvede tamamladı.

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde yer alan 16 takım, Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselme mücadelesi veriyor. Ligde ikinci hafta geride kalırken, A Grubu’nda 6 puanlı Yeni Balabanspor ile B Grubu’nda 6 puanı bulunan Hekimhanspor zirvede yer aldı.

A Grubu’nda oynadığı 2 karşılaşmayı da galibiyetle tamamlayan Yeni Balabanspor zirvede yer alırken, 1 maçı eksik takımlardan Malatya İdmanyurdu ikinci, Yazıhan Belediyespor üçüncü, Arapgirspor dördüncü, Çatyol Belediytespor ise beşinci sırada bulunuyor.

B Grubu’nda ise ikinci hafta sonunda üç takımın 6’şar puanı bulunuyor. Hekimhanspor averajla zirvede yer alırken, Çöşnük Gençlikspor ikinci, Malatya Galataspor ise üçüncü sırada bulunuyor. 3’er puanlı takımlardan Ören Gençlikspor dördüncü, Tandoğanspor ise beşinci sırada yer alıyor.

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları Cumartesi ve Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu

10 Mart Cumartesi

13.00 Arapgir İlçe Stadı Arapgirspor-Yazıhan Belediyespor

11 Mart Pazar

10.30 Yeşiltepe 1 nolu saha Malatya İdmanyurdu-Şire Pazarıspor

13.00 Yeşiltepe 2 nolu saha Sancaktarspor-Erkenek Hürriyet

15.00 Yeşiltepe 2 nolu saha Çatyol Belediyespor-Yeni Balabanspor

B Grubu

11 Mart Pazar

11.00 Yeşiltepe 2 nolu saha Çöşnük Gençlikspor-Malatya Fenerspor

13.30 Ören Stadı Ören Gençlikspor-Doğanyol Belediyespor

13.30 Hekimhan İlçe Stadı Hekimhanspor-Malatya Galataspor

15.00 Yeşiltepe 3 nolu saha Tandoğanspor-Polat Belediyespor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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