Hekimhan’a 33,5 Milyonluk Alt Yapı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Hekimhan İlçesi genelinde maliyeti 33,5 milyon TL olan 328 kilometrelik altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

“11 İlçe İçinde En Büyük Yatırımı Hekimhan’a Yapıyoruz”

Malatya merkez ve ilçelerinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Hekimhan İlçesi genelinde 33,5 milyon TL değerindeki dev altyapı yatırımı yapıyoruz. İlçemizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için ilçe genelinde 328 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 11 ilçe içinde en büyük yatırımı Hekimhan ilçemize yapıyoruz.” dedi.

“50 Yıllık Altyapı Sorununu Çözüyoruz”

Hekimhan ilçesi genelinde altyapı yatırımları gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü 7,8 milyon TL değerindeki 111 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamlayarak Hekimhan İlçesi’ni sağlam altyapıya kavuşturuyor. Ayrıca DAP kapsamında maliyeti 2,3 TL olan 21 kilometrelik sulama kanalı inşasını tamamlandı. 3 yılda kurumsallaşmasını tamamlamış büyük bir kurum olmanın verdiği sorumlulukla çalıştıklarını belirten Özdemir, “Hekimhan İlçemizin 50 yıllık altyapı sorununu çözmek için 20,1 milyon TL değerinde 176 kilometrelik altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Yatırımlarımızın tamamlanmasıyla birlikte Hekimhan İlçe merkezimiz sağlam altyapıya kavuşacak. Malatya merkez ve Hekimhan İlçesi genelinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hedefimiz Malatya’nın tamamını sağlam altyapıya kavuşturmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir şehir bırakmak. Özveriyle 7 gün 24 saat çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

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