“Hekimhan’a En Büyük İhanet Olur”

İyi Parti (İP) il yöneticileri Hekimhan ilçesine giderek, ilçe yöneticilerini ziyaret ettiler ve vatandaşlarla görüştüler.

İP yöneticilerinin Hekimhan ziyaretine ilişkin olarak partiden şu bilgi verildi:

“İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş, Hekimhan’da çıkarılan demir madeninin, mutlaka ilçe de işlenmesi gerektiğini ifade ederek, ”Son dönemlerde, Hekimhan’dan çıkarılan madenlerin başka illere taşınarak, o illerde işleneceği ifade ediliyor. Maden kentimiz olan Hekimhan’a yapılacak en büyük ihanet bu olur ”dedi

Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Hekimhan’a giden İl Başkanı Sezai Altaş, Kaymakam, Belediye Başkanı, Esnaf Odaları ve muhtarlar derneğini ziyaret ederek, parti içalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karışılanan İYİ Parti heyeti, sanayi sitesinde, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. İYİ Parti Hekimhan İlçe Başkanı Melda Pektaş Akgül ve yönetim kurulu üyeleri ile şehir merkezini gezen Altaş’a, işsizlik başta olmak üzere, tarım ve hayvancılıkta yaşadıkları sorunları aktaran vatandaşlar, İYİ Partiye güvenliklerini, iktidara gelmeleri halinde sorunların çözüleceğini olan inançlarını ifade ettiler

Hekimhanlıların kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür eden Sezai Altaş, ”İlçe Başkanımız Melda Pektaş Akgül ve yönetim kurulu üyeleri kısa zamanda, çok başarılı çalışmalar yapmışlar. Bunu görmekten mutluluk duydum. Kendilerini kutluyorum. İnşallah Bu başarılı çalışmalar artarak devam edecek”şeklinde konuştu.”

Bülten- malatyahaber.com