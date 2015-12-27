Hekimhan’a MYO Temeli
Hekimhan’da, Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu ismiyle açılacak olan okulun zemin kat inşaatına 13 Mayıs günü başlanacak.
İstanbul eski milletvekili, İstanbul eski senatörü, İstanbul Şişli eski belediye başkanı Mehmet Emin Sungur ile İnönü Üniversitesi işbirliği çerçevesinde yaptırılan Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu’nin zemin kat inşaatına başlanacak olması nedeniyle Cuma günü saat 14.00’de tören düzenleneceği belirtildi.
Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu’nun eğitime açılmasıyla ilçedeki yüksek okul eksikliğinin giderilmiş olacağı kaydedildi.
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