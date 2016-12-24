Hekimhan’da Deprem
Merkez üssü Hekimhan ilçesi sınırlarında olan hafif büyüklükte bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 23 Aralık Cuma’yı 24 Aralık Cumartesi’ne bağlayan gece yarısından sonra 01.42’de kaydedilen 2.2 büyüklüğündeki depremin merkezinin Hekimhan ilçesi İpekyolu (Girmana) Mahallesi olduğunu açıkladı. Depremin yer yüzeyinin 7.8 km. altındaki tabakada meydana geldiği bildirildi.
Cuma günü sabaha karşı 04.08 sıralarında da merkez üssü Kuluncak’ın Kızılhisar Mahallesi olan 1.7 büyüklüğünde bir deprem kaydı yapılmış, bu depremin de yer yüzeyinin 8 km altındaki tabakada olduğu belirtilmişti.
malatyahaber.com
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
YÜCE ALLAH IM merhametine sığınırız selamet hayırlar hayırlı günler çalışmalar dilerim. SELAM VE DUA İLE ES SELAMÜN ALEYKÜM VE RAHMETULLAHİ VE BERAKETÜHÜ.