Hekimhan’da Deprem

Merkez üssü Hekimhan ilçesi sınırlarında olan hafif büyüklükte bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 23 Aralık Cuma’yı 24 Aralık Cumartesi’ne bağlayan gece yarısından sonra 01.42’de kaydedilen 2.2 büyüklüğündeki depremin merkezinin Hekimhan ilçesi İpekyolu (Girmana) Mahallesi olduğunu açıkladı. Depremin yer yüzeyinin 7.8 km. altındaki tabakada meydana geldiği bildirildi.

Cuma günü sabaha karşı 04.08 sıralarında da merkez üssü Kuluncak’ın Kızılhisar Mahallesi olan 1.7 büyüklüğünde bir deprem kaydı yapılmış, bu depremin de yer yüzeyinin 8 km altındaki tabakada olduğu belirtilmişti.

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