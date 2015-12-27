Hekimhan’da Eğitim Toplantısı

Malatya İl Milli Eğitim Toplantısı’nın beşincisi Hekimhan ilçesinde gerçekleştirildi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, toplantı için geldiği Hekimhan’da Kaymakam Mesut Çoban’ı ziyaret etti.

Hekimhan Kaymakamı Mesut Çoban, kendisini ziyarete geldikleri için memnuniyet duyduğunu belirtti. Gerçekleşen ziyarette Hekimhan eğitim çalışmaları ve ilçenin genel durumu ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı. Ziyaret sonrası, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı Kaymakamlık makamından ayrıldı.

Hekimhan Kaymakamlığı ziyareti sonrası başkanlığını yaptığı İl Mili Eğitim Toplantısı için Hekimhan Öğretmenevi toplantı salonuna geçen Ali Tatlı, ilçe Milli Eğitim müdürleriyle eğitim konusunda yapılan çalışmaları masaya yatırdı.

Tatlı, toplantı sonrasında Hekimhan 75. Yıl İMKB Yatılı Bölge ortaokulunu ziyaret ederek okul idaresinden ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, ziyaretlerinden dolayı Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve ilçe müdürlerine teşekkür etti.