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Malatya Haber -

Hekimhan’da Kanalizasyon Hattı Tamamlandı

Hekimhan’da Kanalizasyon Hattı Tamamlandı
  • 27.03.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Hekimhan İlçesi merkezinde gerçekleştirdiği 43 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı.

Malatya genelinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez ve ilçelerde çalışmalar yapıyoruz. Bir işi bitirip yeni bir işe başlıyoruz. Büyükşehir süreciyle beraber şehrimizin altyapısını güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Hekimhan İlçesinde maliyeti 5,3 milyon TL olan 43 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımızı tamamladık. 615 adet parsel bacası ve 1070 adet muayene bacası çalışmaları gerçekleştirdik. İlçe merkezinde kanalizasyon altyapısından kaynaklı sıkıntıları çözüme kavuşturduk. İlçe halkına daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama imkânı sunuyoruz. Hekimhan İlçesi genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Malatya’nın tamamında gerçekleştirdiğimiz altyapı yenileme çalışmalarımızla sağlam ve modern bir altyapı inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle şehrimizin altyapısını yeniden inşa ediyoruz.” dedi.

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Yorumlar
  1. Mahmut başverdi dedi ki:
    27 Mart 2018, 23:18

    Büyükşehir olunca merkeze değil tüm ilçelere yatırım gidiyor buda beni mutlu ediyor. Eskiden herkes kafasına göre altyapı yapıyordu. Şimdi büyükşehir olunca tek elden çıkuyor. Aslında merkez ilçeleride kaldırmaları gerekiyor bence

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  2. Bekir Kara dedi ki:
    27 Mart 2018, 22:55

    Büyükşehir’in bütünşehir olduğunu gösteriyor, tebrikler

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  3. AhmetDemir dedi ki:
    27 Mart 2018, 22:51

    Bakalim bu alt yapi islerine harcanan paralardan sonra baska nelere para harcayacaklar???

    10 kmlik metro yapacak para harcadilar ne zaman ses getirecek bir proje gorecegiz

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    1. Sezai dedi ki:
      27 Mart 2018, 23:13

      Su olmadan metroyla yaşarız amerikan zombi filmlerindeki gibi haklısın, boşa okumuşlar bunlar…

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