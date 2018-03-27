Hekimhan’da Kanalizasyon Hattı Tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Hekimhan İlçesi merkezinde gerçekleştirdiği 43 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı.

Malatya genelinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez ve ilçelerde çalışmalar yapıyoruz. Bir işi bitirip yeni bir işe başlıyoruz. Büyükşehir süreciyle beraber şehrimizin altyapısını güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Hekimhan İlçesinde maliyeti 5,3 milyon TL olan 43 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımızı tamamladık. 615 adet parsel bacası ve 1070 adet muayene bacası çalışmaları gerçekleştirdik. İlçe merkezinde kanalizasyon altyapısından kaynaklı sıkıntıları çözüme kavuşturduk. İlçe halkına daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama imkânı sunuyoruz. Hekimhan İlçesi genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Malatya’nın tamamında gerçekleştirdiğimiz altyapı yenileme çalışmalarımızla sağlam ve modern bir altyapı inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle şehrimizin altyapısını yeniden inşa ediyoruz.” dedi.

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