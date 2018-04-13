“Çözüm Öncelik Sırasına Göre”

Hekimhan İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı, Kuluncak Kaymakamı ve Hekimhan Kaymakam Vekili Mehmet Erdem başkanlığında öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Kurumlarının amirleri, geçen yıl yapılan çalışmalar, bu yıl devam eden ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Mahalle muhtarlarının sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Erdem, “Mahallerimizin sorunları öncelik sırasına göre çözüme kavuşturulacaktır.” dedi.

Erdem, gelen taleplerle ilgili mevzuatlarına göre gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılacağını, ilgili çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını belirterek, kurum amirlerine ve muhtarlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

AA