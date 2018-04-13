“Çözüm Öncelik Sırasına Göre”
Hekimhan İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı, Kuluncak Kaymakamı ve Hekimhan Kaymakam Vekili Mehmet Erdem başkanlığında öğretmenevinde gerçekleştirildi.
Kurumlarının amirleri, geçen yıl yapılan çalışmalar, bu yıl devam eden ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Mahalle muhtarlarının sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Erdem, “Mahallerimizin sorunları öncelik sırasına göre çözüme kavuşturulacaktır.” dedi.
Erdem, gelen taleplerle ilgili mevzuatlarına göre gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılacağını, ilgili çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını belirterek, kurum amirlerine ve muhtarlara görevlerinde kolaylıklar diledi.
AA
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."