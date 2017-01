Hekimhan’da Meclis Toplantısı

Hekimhan Belediye Meclisi, ilk toplantısını Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’nın başkanlığında yaptı.

Meclis salonundaki toplantının açılış konuşmasını yapan Millioğulları, “Yeni yılı her ne kadar acı bir olayla başlasak da her yeni bir gün yeni bir umuttur. Bu anlamda her yeni günün ilçemize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Bizleri görevlerimize layık gören ilçe halkımızın adına önemli kararlara birlikte imza atacağımızı düşünüyorum. İnşallah terör olaylarından ve doğal afetlerden uzak, sağlık, huzur ve mutlulukla bir 2017 yılı geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının başta Türk Milleti’ne Hekimhan’ımıza huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor; bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında vatan savunmasında nöbet tutan Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan güç-kuvvet diliyorum” dedi

DENETİM KOMİSYONU SEÇİLDİ

Toplantıda, Hekimhan Belediye Meclisi’nin Denetim Komisyonu üyeliklerinin seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde CHP Belediye Meclis üyeleri Emin Kızılaslan ve Hüseyin Akkaya ile AKP’li Belediye Meclis üyesi Mesut Öztürk Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi.

Belediye Meclisi’nin 1 aylık tatilinin Ağustos ayında yapılmasının kararlaştırıldığı toplantıda, 2017 yılı içinde çalıştırılacak geçici işçilerin ve belediye hizmetlerinde sözleşmeli çalıştırılacak personelin çalışma süreleriyle ilgili madde de karara bağlandı.

Belediye Meclisi Toplantısı’nda 2017 yılına ait rüsum ve harç tarifelerinin yeniden değerlendirilmesiyle ilgili maddede 2.ci bir oturumda toplanmak üzere toplantı programı sona erdi.

Bülten