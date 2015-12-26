Hekimhan’ın Yeni Kaymakamı

Hekimhan İlçesi Kaymakamlığı’na atanan Ramazan Fani, ilçeye gelerek göreve başladı.

Evli ve iki çocuk babası olan yeni kaymakam Ramazan Fani, ilçeye en iyi hizmete yaphmak için çaba göstereceğini belirtti.

Fani, özgeçmişiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“24.04.1979 tarihinde Sivas ilinin Şarkışla ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise Öğrenimini Ankara’da tamamladım.1996 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldum. Aynı yıl İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Çanakkale Kaymakam adayı olarak göreve başladım. Sırasıyla Çanakkale Valiliğinde İl stajı, Gelibolu Kaymakamlığında kaymakam refikliği, Milli Güvenlik Akademisi’nde kamu diplomasisi kursu, mülkiye müfettişi nezaretinde teftiş stajı, ODTÜ’de yabancı dil eğitimi, Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere Middlesex Üniversitesinde yurtdışı stajı, Düzce İli Yığılca ve Çilimli ilçelerinde kaymakam vekilliklerinin ardından 88.Dönem kaymakamlık kursuna çağrıldım. Kursu müteakiben 16.03.2004 tarihinde Seyitgazi Kaymakamlığı’na atandım. Bu ilçedeki görevimi 1,5 yıl sürdürdükten sonra 20 Ekim 2005 tarihinde Pazaryolu İlçesine tayin edildim. Bu ilçeden Hekimhan ilçesine tayin oldum.”

Fani’nin Hekimhan’a atandığı kararnameyle Hekimhan Kaymakamı Tülay Baydar da Denizli- Kale kaymakamlığına tayin edilmişti.