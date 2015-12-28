Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Helak: Kayıp Köy

Helak: Kayıp Köy
  • 28.12.2015
  • 0

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2015

Yapımı : 2015 – Türkiye

Tür : Gerilim ,  Korku

Yönetmen : Özgür Bakar

Oyuncular : Fırat Tanış ,  Ömer Güney ,  Soydan Soydaş ,  Alpay Aksum ,  Özgür Bakar

Senaryo : Özgür Bakar

Yapımcı : Bilal Kalyoncu

Film Özeti

Özkan ailesi, bir suça bulaşır ve bir süreliğine saklanmak amacıyla bir köye kaçarlar. Köyde güvende olduklarını sanıp saklanırken, burada yaşanan bir takım paranormal olaylar hepsinin korkulu rüyası olur. Saklandıkları bu köyden çıkmaya çalıştıkça, köy hepsi için derinleşen bir labirente dönüşecektir.

Film Aksaray, Nevşehir ve Tuz Gölü bölgesinde çekildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."