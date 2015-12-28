Helak: Kayıp Köy
Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2015
Yapımı : 2015 – Türkiye
Tür : Gerilim , Korku
Yönetmen : Özgür Bakar
Oyuncular : Fırat Tanış , Ömer Güney , Soydan Soydaş , Alpay Aksum , Özgür Bakar
Senaryo : Özgür Bakar
Yapımcı : Bilal Kalyoncu
Film Özeti
Özkan ailesi, bir suça bulaşır ve bir süreliğine saklanmak amacıyla bir köye kaçarlar. Köyde güvende olduklarını sanıp saklanırken, burada yaşanan bir takım paranormal olaylar hepsinin korkulu rüyası olur. Saklandıkları bu köyden çıkmaya çalıştıkça, köy hepsi için derinleşen bir labirente dönüşecektir.
Film Aksaray, Nevşehir ve Tuz Gölü bölgesinde çekildi.
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