Helak: Kayıp Köy

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2015

Yapımı : 2015 – Türkiye

Tür : Gerilim , Korku

Yönetmen : Özgür Bakar

Oyuncular : Fırat Tanış , Ömer Güney , Soydan Soydaş , Alpay Aksum , Özgür Bakar

Senaryo : Özgür Bakar

Yapımcı : Bilal Kalyoncu

Film Özeti

Özkan ailesi, bir suça bulaşır ve bir süreliğine saklanmak amacıyla bir köye kaçarlar. Köyde güvende olduklarını sanıp saklanırken, burada yaşanan bir takım paranormal olaylar hepsinin korkulu rüyası olur. Saklandıkları bu köyden çıkmaya çalıştıkça, köy hepsi için derinleşen bir labirente dönüşecektir.

Film Aksaray, Nevşehir ve Tuz Gölü bölgesinde çekildi.