Yerel seçimlerde AKP’den Battalgazi Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Murat Nalçacı, aday adaylığı belirleme sürecinde emeğini ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür etti. Nalçacı, yaptığı yazılı açıklamada şöyle konuştu:

“Bildiğiniz üzere kurulduğu dönemden beri içerisinde yer aldığım Ak Parti’den, 30 Mart 2014 yerel seçimleri için Battalgazi İlçesi’nden Belediye başkan aday adayı oldum. Adaylık başvurusunu yaparken de belirtmiştim: “Amacımız şehrimizi, dolayısıyla memleketimizi bir adım daha ileriye taşımak, daha güzeli ile buluşturmak için çaba harcamaktı.” Bu salih niyetle başvurumuzu gerçekleştirdik, çalışmalarımızı yürüttük. “ İncinsek de incitmemek” için şahsım ve arkadaşlarım olarak elimizden gelen hassasiyeti gösterdik. Çünkü aynı kulvarda, aynı amaçla, aynı hedefe yürüyen Belediye başkan aday adayı arkadaşlarımla dün de, bugün de yarın da birlikte, el ele, gönül gönüle yürüyeceğime şüphe yoktur. Gösterdiğimiz tüm hassasiyete rağmen yine de başkan adaylığı sürecinde, istemeden kalbini kırdığımız, üzdüğümüz, bizden incinen arkadaşlarımız olduysa, hepsinden başta şahsım sonra da tüm yol arkadaşlarım adına helallik diliyorum.

Bu süreçte, bizlere desteklerini esirgemeyen, bizi samimiyetle kucaklayan, ağırlayan dinleyen; Genel Merkez Yöneticilerimize, Ak Parti Teşkilat mensuplarına, Malatya Milletvekillerimize, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a, Ak Parti İl Başkanımız Sayın Bülent Tüfenkçi’ye, İlçe Başkanlarımız ve yönetimine, Kadın Kolları Teşkilatımıza, Gençlik Kolları Teşkilatımıza, Sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, hepsini saygıyla selamlıyorum.

Ayrıca şimdiye kadar hizmet etmekten gurur duyduğum ve bundan sonra da hizmetkarı olmaktan gurur duyacağım Malatyamızda bu dönemde bizim için dua eden, dualarında bizlere yer verip, bizim için hayırlısını isteyen tüm gönüldaşlarıma, Battalgazili hemşehrilerime ve Malatyalı hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu süreçte bizden desteğini eksik etmeyen, bizi dinleyen, kalemini, şehrimizin ve ülkemizin daha müreffeh bir seviyeye ulaşması için kullanan değerli basın mensuplarına da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Partimizden tüm ilçelerden belediye başkan adayı gösterilen arkadaşlarıma başarılar diliyor, dua ediyorum. Daha güzel günlerin yaşanacağı umut ve temennisiyle herkesi en kalbi duygularımlar selamlıyorum.”