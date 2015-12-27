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Malatya Haber -

Helaya Turnike!

Helaya Turnike!
  • 27.12.2015
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Malatya’da ilk kez bir tuvalete kartlı turnike sistemi ile girilmeye başlandı.

Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Büyük Çarşı tuvaletine, çarşı dışındaki kişileri engellemek için turnike sistemi monte edildi. Büyük Çarşı yöneticisi Ali Yenier, “Çarşımızın tuvaletine, çarşı dışındaki esnaf da 1 TL vererek anahtar yaptırıp gelince, içme suyu faturası bayağı kabarık gelmeye başladı. Bunun üzerine genel kurulda karar alarak kartlı turnike sistemi kurulmasına karar verildi. Geçtiğimiz günlerde bu sistemi devreye sunduk” dedi.

Yenier, tuvalete turnike kartlı sistemle girilmesinin Malatya’da bir ilk olduğunu ifade ederek, yaklaşık 7 bin TL’ye mal olan turnikenin birkaç yılda kendisini amorti edeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Büyük çarşı yöneticilerinden Aziz Kömürkara ise içme suyu faturası kabarık gelince böyle bir sisteme başvurduklarını ifade etti. Kömürkara, “Böylece, çarşı esnafı olarak daha az içme suyu parası ödeyeceğiz. Çarşı esnafı dışındakiler gelmeyeceğinden tuvalet kalabalığı da önlenmiş oldu. Çarşı dışındakiler tuvalete gelemeyecek” ifadelerini kullandı.

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