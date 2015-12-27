Helikopter Kazasında 4 Kayıp

İstanbul Emniyeti Havacılık Şubesi’ne ait bir helikopter, Beykoz’da denize düştü. Saat 14.30da Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Terminalinden havalanan Allouette 2 tipi polis helikopterinde, Havacılık Şube Müdürü Kemal Özdemir, Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen ve oğlu Deniz, komiser Murat Güçlü ile THYden bir yolcunun olduğu belirlendi. Kazada helikopterle birlikte denize gömülenlerden Komiser Murat Güçlü’nün aslen Malatyalı olduğu öğrenildi. Kemal Özdemir kazadan yaralı olarak kurtuldu, biri çocuk 4 kişi ise hayatını kaybetti.Alouette 2 tipi Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis helikopteri saat 14.30’da Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Terminali’nden havalandı. İstanbul üzerinde uçan helikopter saat 15.30 dolayında Beykoz açıklarında bilinmeyen bir sebeple düştü.

Helikopterde, birinci pilot Havacılık Şube Müdürü Kemal Özdemir, Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen ve oğlu Deniz, ikinci pilot komiser Murat Güçlü ile THY personeli Oray Sarıçay’ın yolcu olarak bulunduğu belirlendi. Düşen helikopterden Havacılıktan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özdemir, yaralı kurtuldu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge yakınlarındaki Deniz Kuvvetleri’ne ait kurtarma ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, helikopter kazasından yaralı olarak kurtulan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özdemir’i, kaldırıldığı özel hastanede ziyaret etti.

DÜŞÜŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Hastane girişinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali Mutlu, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kazanın teknik bir arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ifade eden Vali Mutlu, “Emniyet müdürümüzün hastanede tedavisi devam ediyor. 4 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Eğitim uçuşu sırasında meydana gelen düşmenin nedeni teknik bir arızadan dolayı olabilir. Helikopterde yardımcı pilot komiser, emniyet şube müdürü, THY’de sivil pilot olan bir personel ile, şube müdürümüzün 10 yaşındaki çocuğu vardı” dedi.

TEŞKİLATIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise, helikopter kazasında yaralanan polisin getirildiği Kavacık’taki özel hastaneden ayrılırken açıklama yaptı. Çapkın, “Helikopterde toplam 5 kişi vardı. 4 arkadaşımızı kaybettik. Teşkilatımıza geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

HELİKOPTER 100 METRE DİPTE

Bu arada, helikopterin düşüş nedeniyle ilgili olarak araştırma başlatılırken enkazın 100 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Kaza öncesinde helikopterin 1. Pilotu olan İstanbul Havacılık Şube Müdürü Kemal Özdemir’in herhangi bir acil durum çağrısı yapmadığı öğrenildi.

CESETLER ÇIKARTILDI

Düşen helikopterin içinde hayatını kaybeden Ragıp Ali Bilgen ile 10 yaşındaki oğlu Deniz, Murat Güçlü ve Oray Sarıçay’ın cesedi çıkartıldı. Cesetler, Paşabahçe Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Helikopterinin içinde bulunan THY personeli Oray Sarıçay’ın ise sağ olarak kurtarıldığı, ancak hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiği bildirildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen ve oğlu Abdullah Deniz, ikinci pilot komiser Murat Güçlü ile THYde pilot adayı olan M. Oray Sarıçayın cenazeleri Paşabahçe Devlet Hastanesi morgundan alındı. Adli Tıp Kurumna ait cenaze nakil aracına yüklenen 4 cenaze, polis eskortuyla Yenibosnadaki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsiden sonra cenazelerin ailelerine teslim edileceği açıklandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Polis helikopterinin arama çalışmaları, havanın kararması nedeniyle sona erdi. Yeri tespit edildiği öğrenilen helikopter, şamandırayla işaretlendi. Helikopterin denizden yarın sabah saatlerinde çıkartılacağı belirtildi.

“HELİKOPTER SANİYELER İÇİNDE SUYA GÖMÜLDÜ”

Olayın bire bir görgü tanığı olan Barbaros Demirci, saat 16.32 sıralarında helikopterin yavaşça süzülerek geldiğini belirterek, o anları şöyle anlattı:

“Helikopter yavaşça süzülerek geldi, motoru durdu ve saniyeler içinde suya gömüldü. Hemen yardıma koştuk. 155’i aradım. İtfaiye ve ambulans ekiplerini yönlendirdiler. 1 kişinin denizden çıktığını gördük. O ara askeri bot gidip yaralıyı karaya çıkardı. Yaralı, belinden darbe aldığını söylüyordu. Revire götürdüler.” Çevrede oturan bazı vatandaşlar ise, helikopterin düşüşüyle ilgili hiçbir ses duymadıklarını ifade etti.

HASTANE ÖNÜNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin yakınlarının yanısıra çok sayıda emniyet personeli Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne akın etti. Yakınlarının hayatını kaybettiği haberini alanlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri inceleme ekibinde görevli bir bayan polis memuru da, hayatını kaybedenler için hastane önünde gözyaşı döktü.

UÇUŞ EMNİYETİ İHLAL Mİ EDİLDİ?

Uzmanlar, Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgin’in oğlu Deniz ile bir THY teknisyenin görevli olmadan bu helikopterde uçması ile uçuş emniyetinin ihlal edildiğine dikkat çekti. Alouette 2 tipi helikopterin kuyruk rotoru yani pervanesi olmadığını belirten uzmanlar, “Helikopter havada dönüşünü NOTAR olarak adlandırılan ve hava üflemesi ile çalışan sistemle sağlıyor. Ancak helikopterin tasarımı gereği, sağa ani dönüşlerde kumanda kaybı oluşuyor.

Helikopter viril olarak adlandırılan anormal duruma girebiliyor. Uçuşu yapan Pilot Kemal Özdemir, ani kumanda vermesi ile helikopter anormal duruma girmiş olabilir. Kazanın nedeni yapılacak incelemeler ve kaza raporuyla ortaya çıkacak” diye konuştu.