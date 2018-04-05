Hem Kendisini Hem de Annesini Yaraladı
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde av tüfeğiyle kendisini yaralayan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yere attığı silahın ateş alması sonucu annesinin de yaralanmasına neden oldu.
Girmana Mahallesi’nde alkollü olduğu ve ailevi sorunları bulunduğu iddia edilen Mustafa E. (35), evdeki av tüfeğiyle kendisini kolundan yaraladı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sırasında elindeki av tüfeğini yere atan Mustafa E, silahın ateş alması sonucu annesi Azzet E’nin (65) de yaralanmasına neden oldu.
Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."