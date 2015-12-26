Hem Rektör, Hem 3 Fakültenin Dekanı!



YÖK ve ÖSYM tarafından hazırlanan yüksek öğretim verilerine göre Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde akademisyen açısından bir sıkıntı yaşanmazken son 5-6 yılda kurulan yeni üniversitelerde öğrenciler profesöre hasret. Bitlis Eren Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Mahmut Doğru, rektörlük görevinin yanı sıra 3 fakültenin de dekanlığını vekaleten yürütüyor.



Hakkari Üniversitesi’nde sadece 3 profesör kadrosu dolu görünüyor. Verilere göre, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 35 bin 487 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Ankara Üniversitesi’nde 1.141 profesör, 297 doçent, 291’i yardımcı doçent olmak üzere 3.767 öğretim üyesi bulunuyor. Üniversitede 35 öğrenciye 1 profesör düşüyor. Türkiye’nin akademik kadrosu en geniş üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nde de 1500’ü profesör, 419 doçent ile birlikte toplam 5 bin 388 akademisyen görev yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde 9.252 öğrenci eğitim alırken 173’ü profesör olmak üzere 1.038 akademisyen görev yapıyor.



1200 öğrenciye 1 profesör düşüyor



Doğu bölgelerindeki üniversiteler bu rakamlara çok uzakta kalıyor. İşte bazı üniversitelerdeki durum:



Ardahan Üniversitesi: Toplam 1.921 öğrenciye karşılık 28 öğretim üyesi görev yapıyor. Bu üniversitede 5 profesör bulunurken doçent kadrosu boş. 68 öğrenciye 1 akademisyenin düştüğü üniversitede, 384 öğrenciye 1 profesör düşüyor.



Bitlis Eren Üniversitesi’nde 3706 öğrenciye karşılık 3’ü profesör olmak üzere 84 öğretim üyesi bulunuyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doğru, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik Fakültesi’nin dekanlığını da vekaleten yürütüyor.



Hakkari Üniversitesi’nde 1.471 öğrenciye karşılık 3’ü profesör, 164 akademisyen bulunuyor. Bu üniversitede doçent kadrosunda kimse bulunmuyor. 490 öğrenciye karşılık 1 profesör bulunuyor.



Batman Üniversitesi’nde 7 profesör görev yaparken 2 doçent bulunuyor. Üniversitede 3.289 öğrenci bulunuyor.



Iğdır Üniversitesi’nde 2.018 öğrenci öğrenim görüyor. Üniversitede, 4’ü profesör 1’i doçent 43 akademisyen var.



Siirt Üniversitesi’nde 98 öğretim elemanı görev yaparken 1 profesör, 3 doçent, 17 yardımcı doçent görev yapıyor. Üniversitenin öğrenci sayısı ise 4.500. Üniversitenin tek profesörü ise Rektör Prof. Dr. Recep Ziyadanoğulları. Bu üniversitenin kadrosunda görev yapan profesörlerden Prof. Dr. Eşref Taş da son seçimlerde AKP’den Bingöl Milletvekili seçildi.



Şırnak Üniversitesi’nde 4 profesör bulunurken doçent kadrosunda 1 kişi bulunuyor. Üniversitede 1.113 öğrenci eğitim alıyor.

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