Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da, hazırlıklar sürüyor. Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör Paul Le Guen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni Malatyaspor karşılaşmasından galibiyet beklediğini dile getiren Fransız teknik adam, “Bizim için aciliyet arz ediyor artık. Bir maç kazanmamız gerekiyor. Çünkü uzun süredir galip gelemiyoruz. Hemen kazanmamız gerekiyor. Beklentinin farkındayım. Bunu biliyorum. Durumun da farkındayım. Belki bu bizim üzerimizde baskı oluşturuyor ama başa çıkmamız gereken bir durum. Ben sadece benim değil, tüm oyuncu grubumuzun da bu beklentinin ve kazanma aciliyetinin farkında olduğunu düşünüyorum ve biliyorum. Onlar bunun farkındalar” dedi.

“Takım için anahtar kelime özgüven”

‘Mağlubiyetin sebebi her zaman motivasyon eksikliği ya da oyuncuların yüzde 100’ünü vermeme durumu değildir’ diyen Le Guen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başka problemler de olabilir. Bizim takım olarak gözlemlediğim kadarıyla en büyük eksikliğimiz devamlılık. Beşiktaş maçında bunu iyi bir şekilde ortaya koyduk. Maç boyunca devamlılık arz eden bir oyun ortaya koyduk. Akhisar maçında bunu yapabildiğimizi söylemek güç olur. Önemli olan bu durumun farkında olmak. İyi olduğumuz özellikleri tekrardan ön plana çıkarmalıyız ve hepsinden daha önemlisi özgüvenimizi kazanmalıyız. Özgüven çok önemli. Takım için anahtar kelime özgüven. Ben teknik direktör olarak ve oyuncularım da kendileri bu sorumluluğa sahipler. Onlara bu özgüveni aşılamalıyım. Onlar da çalışmaları sırasında bu özgüveni geri kazanmalı ve maçta kullanmalılar. Eğer gerçek seviyemizde oynamaya geri dönebilirsek ben çok yakında tekrardan galibiyetler almaya başlayacağımızı düşünüyorum.”

“İlk 11’de oynayabileceğini düşünüyorum”

Sakatlığı geçen Batalla’nın hafta başından beri takımla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Le Guen, “İlk 11’de oynayabileceğini düşünüyorum ama eğer ilk 11’de olmasa da kadroya mutlaka girecektir” dedi.

“Birkaç eksik dışında tüm oyuncularım istediğim an oynamaya hazırlar”

Birkaç eksiğin dışında tüm oyuncuların istediği an oynamaya hazır olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Sürekli neler yapabileceğimizi düşünüyorum. Hangi yöntemin bizim için daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda elim güçlü şu anda. Birkaç eksik dışında tüm oyuncularım istediğim an oynamaya hazırlar. Moussa’nın, Kubilay’ın, Jorquera’nın eksikliği var. Onun dışında tüm oyuncularımın oynamaya hazır olması benim bu konuda elimi güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

“Onu katkı vermesi için ve takıma yardımcı olması için getirdik”

Moussa Sow’un sakatlığının kendileri için bir sorun oluşturduğuna dikkat çeken Fransız çalıştırıcı, “Onu katkı vermesi için ve takıma yardımcı olması için getirdik. Şu anda bunu yapabilecek durumda değil ama daha doğru bilgiyi doktorumuz verecektir” dedi.

Bursa, iha