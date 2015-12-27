Hemofili Anlatıldı

Türkiye Hemofili Derneği Malatya İl Temsilciliği tarafından, hemofili hastalarını bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aksaç Oteli Salonu’nda düzenlenen hemofili (kanda pıhtılaşma bozukluğu) hastalarını bilgilendirme toplantısında konuşan Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emin Kaya, “Türkiye Hemofili Derneği, hemofili hastalığı hakkındaki gelişmeleri ve tedavi metodlarını yakından takip etmekte ve bunları tüm hemofili camiasına ve üyelerine toplantı, seminer, kongre ve yazılı materyallerle duyurmaktadır” dedi.

Emin Kaya, derneğin ayrıca, gönüllü çalışanlarına, il

temsilcilerine çeşitli hizmet içi eğitim seminerleri düzenleyerek daha koordineli ve verimli çalışma metotlarını kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Kaya, bu günkü anlamda hemofili hakkında şu bilgileri verdi:

“1920 yılında tanımlanmış ve 1937’de patogenezi belirlenmiştir. Hemofili sıklığı, ülkeler arasında tipleri değişiklik göstermekle beraber 10 bin erkek doğumda 1’dir. Coğrafi ve etnik bir farklılık bilinmemektedir.”

Kaya, Türkiye Hemofili Derneği’nin, hemofili hastalığı hakkında gelişmeleri ve tedavi metodlarını yakından takip etmekte ve bunları tüm hemofili camiasına ve üyelerine toplantı, seminer, kongre ve yazılı materyallerle duyurduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta Diş Hekimliği Fakültesi dekanlığına atanan, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ünsal Özgen de, hemofili hastalığı hakkında bilgi verdi, Tıp Fakültesi olarak bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.