Hemşehri Dernekleriyle Toplantı

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği ilde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları’nın kapasitelerinin geliştirilmesi ve ihtisas alanlarına göre hizmet üretebilmelerine katkıda bulunmak için istişare toplantıları düzenlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kadın dernekleri ile yapılan istişare toplantısının ardından hemşehri dernekleri ile bir araya gelerek; hemşehri derneklerinin kuruluş amaçları ve amacına uygun olarak yapılan faaliyetler, kent kültürü ve aidiyet duygusu hakkındaki çalışmalar, hemşeri derneklerinin toplumdaki rolü ve derneklerin üyeler ile iletişim sıklıkları ve iletişim sorunları gibi konu başlıkları altında istişare toplantısı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, “Bu toplantıyı düzenlemekteki amacımız Malatya da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları’nın sorunlarını kendilerinden dinlemek, sorunlar ile ilgili çare ve önerileri almak, bu sorunları önerileri ile beraber kamuoyuna iletilmesini sağlamak.”dedi.

Kahramanmaraş ve İlçeleri Dayanışma Derneği Sekreteri İsrafil Beyazıt, dernek faaliyetlerinin genel de ekstradan zaman ayırarak yapıldığı için aksamaların olduğunu dile getirerek, sadece dernek ile uğraşan kişilerin bu işi gönüllülük esasına göre değil ticaretlerinden arta kalan zamana göre idare ettiklerini söyledi.

Kuluncak Kalkındırma ve Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Sekreteri Aziz Nacar, bu tür toplantıların her zaman olması gerektiğini, derneklerin her zaman istişare içinde olmasını ve sorunların bu yolla çözülmesini gerektiğine değindi.

Malatya Doğanşehirliler Dayanışma Derneği Başkanı Dilaver Gür, derneklerin en büyük sorunlarından birinin maddiyat olduğunu ve derneğe üye olanların aidat ödeme noktasında eksik kaldıklarını söyledi.

Darendeliler Derneği Başkanı Mehmet Önder Ulu, ilçenin merkeze uzak olmasından dolayı yaşanan ulaşım sıkıntısının yanında dernek olarak yapılan faaliyetlerde üyelerin sürekli işten kaçtığını ve iletişimde yaşanan sıkıntıların çözümünde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Malatya Muşlular Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Başkanı Hikmet İbiş, bölgede yaşanan terör olaylarından dolayı bölgeden Malatya’ya yoğun bir göçün olduğunu, bu göçle beraber Malatya’ya gelen Muşluların eğitim, barınma, gıda ve yakıt konularında sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, kendi imkân ve çabalarıyla bu sorunları çözmeye çalıştıklarını bu noktada gerekli mercilerden yardım beklediklerini söyledi.

Alikan Yöresi ve Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şireci, bölgenin kültürüne yakın oldukları ve genelde Alikan aşiretine mensup kişilerin ilimizde yaşadığı için çok sorun yaşamadıkları ve gerek yardımlaşma gerek iletişim noktasında çok iyi durumda olduklarını vurguladı.

Mamsurlular Derneği Başkanı Ali Dağdelen, aşiretleşmenin toplumumuz açısından çok önemli olduğunu, toplumda yaşanan sıkıntıların aşiretler altından birlik olarak çözüm bulunabileceğini dile getirerek, Mamsurlular olarak diğer aşiretler kadar kalabalık olmadıkları için yardımlaşma, dayanışma ve iletişim konusunda sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Malatya Dırijan Köylerini Geliştirme ve Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Öztürk, Derneklerin mutlaka devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu çünkü destek olursa ancak derneğin itibarının yükselebileceğini dile getirerek, Dırijanlılar sürekli kendi aralarında bir iletişimin olduğunu bu nedenle dayanışma iletişiminde de sıkıntı yaşamadıkları söyledi.

Toplantı sonunda dernek başkanları istişareden duydukları memnuniyeti dile getirerek Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş’a teşekkür ettiler. Genel Sekreterlikten verilen bilgiye göre Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili istişare toplantılarının Sivil Toplum Kuruluşlarının ihtisas alanlarına göre devam edeceği belirtildi.

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