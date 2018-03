“Eleştiri Haklarımızı Saklı Tutuyor muyuz, Tutuyoruz”

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, beraberinde MHP MYK Üyesi Erol Gül, MHP İl Başkanı Bülent Avşar ve partili yöneticilerle birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ve Oda Başkanlarını ziyaret etti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, ziyaret için teşekkür ederek, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi her zaman takdirle karşılıyoruz. Sayın Bahçeli, büyük bir devlet adamıdır. Parti çıkarını, şahsı çıkarını her zaman geride tutuyor, ‘Her şey devlettir’ dediği zaman her şey biter. Bu durumda bizi hem vatandaş, hem de esnaf ve sanatkar camiası olarak bizi mutlu etmektedir. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye tutumu ve duruşundan dolayı esnaf ve sanatkar camiası adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Keskin, Ülkenin ve milletin önemli bir süreçten geçerken MHP ve MHP Lideri Bahçeli’nin özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine vermiş oluğu destek, 15 Temmuz sonrası ortaya koymuş olduğu duruş ile cumhur ittifakından dolayı çok önemli bir milli sorumluluk üstlendiğini belirtti.

MHP Lideri Bahçeli’nin ülkenin ve milletin yanında durduğunu ifade eden Keskin; “Hesap devlet olduktan sonra gerisi teferruattır. Sayın Bahçeli’yi, devletine, milletine, bayrağına ve ezanına çok düşkün bir devlet adamı olarak görüyoruz. Esnaf ve sanatkar camiası mesele devlet olduğu zaman, bayrak olduğu zaman, ezan olduğu zaman gibi, 15 Temmuz’da göstermiş olduğu o memleket sevgisini, bugünde gösterir, yarında gösterir. Allah devletimizin noksanlığını vermesin, Allah devlet adamlarımızın noksanlığını vermesin. Zeytin Dalı Harekatında bulunan Mehmetçiğimizin ayağına taş gelmesin, gözünde yaş gelmesin, ülkesine yasa boğmasın ve tekrar ülkesine muzaffer olarak dönmeyi nasip eylesin” diye konuştu.

Aynı zamanda Malatyalı olan MHP MYK Üyesi Erol Gül, “MHP popülist siyasetten ziyade ülkenin normalleşmesi, ülkede beka sorunu tartışıldığı bu arefede bu emperyalist kuşatmayı nasıl vatan, millet, bayrak ortak paydası ile kenetlenip bu saldırıyı nasıl bertaraf edebiliriz, MHP tamamen bu hassasiyeti güden bir siyasi teşekküldür. Takdir edersiniz ki Türk siyasetinde önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışını da tesis eden bir partidir. MHP ifadelerinde pratiği ve teoriği tutarlı olan bir anlayışı her zaman savunuyoruz. Geçmiş dönemlerde MHP ülkede kaotik bir sürece sürüklenen her durumda fazlasıyla siyasi sorumluluk almış, Türk milletinin menfaati, Türk milletinin huzuru adına da her türlü sorumluluğa da talip olmuştur.” dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise, “MHP olarak bizlerin bugüne kadar şiarı önce vatan ve milletim, sonra partim ve ben olmuştur. Ülkemizin dara düştüğü, milletimizin ihtiyacı olduğu, ‘ Evet MHP ortaya çıkmalı bugün, burada mutlaka teminat olmalı’ dediği gün MHP o vazifeyi üstlenmiştir. Siyasi nefislerin tamamını bir kenara bırakmıştır. Ve siyasi nefsi bir kenara bıraktıktan sonrada, üzerine düşen vazifeyi elini taşın altına koymak suretiyle değil, gövdesini taşın altına koymak suretiyle yapmıştır. Bizler bunu yaparken içimiz çok rahat, çünkü biliyoruz ki tarih süreci boyunca hem yanlışlara işaret ettik, yanlışlardan ders alınması gerektiğini söyledik, hem siyasi nefsi bir kenara bırakıp, siyasi kısır çekişmelerin bir kenara bırakılması gerektiği günlerde de buna işaret ettik ve dedik ki; ‘bugün artık o gün değil.’ 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi öyle bir geceydi. O geceden sonra liderimizin her birimize bir talimatı oldu; ve dedi ki, ‘MHP bugün itibariyle siyasi kısır çekişmeleri bir kenara bıraktı.’ Yapılmış olan yanlışlar ile ilgili eleştiri haklarımızı saklı tutuyor muyuz, tutuyoruz. Eleştirilerimizi evvelinde hep ortaya koyduk mu, koyduk. ‘Terör örgütlerinin tamamıyla eşit oranda 7-24 mücadele edilmeli’ dedik. Hamdolsun, devlet refleksi devreye girdi ve devletimizde bu anlamda üzerine düşeni yaptı. Bugün terör ile etkin olarak 7-24 mücadele ediliyor.” Şeklinde konuştu

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Malatyalı olduğunu belirterek, Malatya’dan Ankara’ya gelen herkese kapısının açıkolduğunu ifade ederek, “Hemşerilerimi her zaman bekliyorum” dedi.

Keskin, ziyaret esansında MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’e Malatya ve esnafın sorun ve taleplerine ilişkin bir dosyayı takdim etti.

Keskin, Erdem ve Gül’e günün anısına kayısı hediye etti.

Bülten