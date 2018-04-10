Hemşire 11. Kattan Atlayarak İntihar Etti
Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde oturan bir hemşire 11. kattaki dairesinden aşağıya atlayarak hayatına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde yaşandı. Battalgazi Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli olduğu öğrenilen 42 yaşındaki Canan K., Yeşilevler Sitesi’nindeki bloklardan birinin 11. katındaki dairesinden, aşağıya atlayarak intihar etti. Bir süre önce boşandığı ve bunalımda olduğu belirtilen hemşireyi yerde görenler 112’yi arayarak yardım istediler ve gelen sağlık ekibi hemşirenin öldüğünü belirledi.
Çocuksuz olduğu öğrenilen Canan K., Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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