Hemşire 11. Kattan Atlayarak İntihar Etti

Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz İlçeye yapılması planlanan yatırımlar ve yatırımların takibi için Ankara’da bir takım ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile görüşen Başkan Boyraz daha...