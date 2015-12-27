Hentbol Birinciliği
Malatya’da okullar arası yıldız erkekler ve küçük kızlar hentbol müsabakaları başladı.
İnönü Üniversitesi’nde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle; Küçük kızlarda Hayrettin Sönmezay İlköğretim Okulu – Türkiyem İlköğretim Okulu: 12-3, Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu – Milli Egemenlik İlköğretim Okulu: 4-17, Battalgazi Hatunsuyu İlköğretim Okulu – Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlköğretim Okulu: 4-7.
Yıldız erkeklerde, Hidayet İlköğretim Okulu – Milli Egemenlik İlköğretim Okulu: 17-7.
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