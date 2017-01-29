Hentbolda 2 Farklı Yenilgi

Malatya Beylerderesi mevkinde yaklaşık 1 milyon 327 bin metre kare alan üzerine yapılan Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük parkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeşilyurt Belediyesi tarafından Beylerderesi’nde yapılan ve...