“Henüz Kesinleşmedi”



Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanı Bülent Tüfençi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretinin programının henüz kesinleşmediğini söyledi.



Başkaban Erdoğan’ın, henüz kesin olmamakla beraber 21 Nisan günü Malatya geleceği belirtilirken, bu tarih 18-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Malatya Günleri programına denk geliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Başkanı Tüfençi, “Sayın başbakınız hem il kongremize katılıp, hem de bazı barajların açılışını yapmak üzere 21 Nisan’da Malatya ziyareti programlanıyordu. Parti genel merkezi tarafından bize 21 Nisan’a göre hazırlık yapın demişti. Ancak, Ankara’da 18-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Malatya Günleri programı nedeniyle, ziyaretin 21 Nisan uygun olmuyor gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde partimiz genel merkezine gidip tarihi netleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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