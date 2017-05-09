“Henüz Olmuş Bitmiş Bir Şey Yok”
TFF 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u yenerek ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig yolunda büyük avantaj elde eden Evkur Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanı Adil Gevrek camiayı uyararak, “Şampiyonluk havasına girelim ama şampiyon olmuşuz gibi davranmayalım. Ben geçen hafta Bandırma yenilgisinden sonra da söyledim, henüz olmuş bitmiş bir şey yok” diye konuştu.
TFF 1. Lig’de bu hafta sahasında Boluspor karşısında 3 puan kazanması halinde Süper Lig biletini cebine koyacak olan sarı-kırmızılılarda kulüp başkanı Adil Gevrek, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig için büyük bir adım attıklarını belirten Gevrek, “Gerçekten Adana Demir maçında hayati önemde bir 3 puan aldık. Geçen hafta aldığımız 5-0’lık mağlubiyet hepimizi sarsmıştı. Bu yenilgiyi paraya, prime bağlayanlar oldu ama bunların hepsi, olayın iç yüzü öğrenilmeden ortaya atılan söylemlerdi. Evet bu yenilgi hepimizi üzdü, evet bize yakışmadı, lakin futbol da böyle bir oyun işte. Eskişehirspor’un kalan fikstürü ile ilgili ‘en kolay fikstüre sahipler’ deniliyordu. Ama ne oldu, 2-0 mağlup oldular ve büyük bir fırsatı kaçırdılar. Demek ki her takım bizim yaşadığımız psikolojiyi yaşayabiliyor. İnşallah o maçın izlerini Adana Demir galibiyetiyle sildik” ifadelerini kullandı.
“Şampiyon olduk demekten kaçınalım”
Gevrek, ligin bitimine 2 hafta kala büyük avantaj elde ettiklerini ancak bu avantajı sanki şampiyon olunmuş gibi değerlendirmenin bazı olumsuz sonuçlar doğurabileceğine de dikkat çekerek, “Şampiyonluk havasına girelim ama şampiyon olmuşuz gibi davranmayalım. Ben geçen hafta Bandırma yenilgisinden sonra da söyledim, henüz olmuş bitmiş bir şey yok. Biz sadece avantaj yakaladık. Kimse bu iş oldu gözüyle bakmasın. Önümüzde çok önemli 2 karşılaşma var. Bunlardan ilkini sahamızda Boluspor ile oynayacağız. Boluspor, Play-Off’a kalmak için kazanmak zorunda. Bu maçın zorluk derecesi çok fazla. Camia olarak şehri ve stadı gelin gibi süsleyelim ama ‘şampiyon olduk’ demekten kaçınalım. Çünkü futbolun gerçek yüzü bu tür şeyleri kabul etmez” şeklinde konuştu.
iha
Sayın Adil Gevrek; siz başkan ve yönetim kurulu olarak üstünüze düşeni yapın. Hiç kusura bakmayın futbolcular alacakları paraya bakarlar. Futbolculara; varsa geçmiş maç başlarını ve primlerini Boluspor maçından önce vermeniz gerekiyor. Bu saatten sonra futbolculara para yerine dünyaları vaad etseniz hiçbir işe yaramaz. Sayın Adil Gevrek siz Malatyaspor’un başkanısınız Boluspor’un deyil! Verdiğiniz demece kargalar bile güler. Vay efendim Boluspor’un flayoff iddiası varmış ve kazanmak zorundaymışlar! Seninde şampiyonluk iddian var ve Sen Boluspor’u yenersen şampiyon olacaksın!
Sonuna kadar katılıyorum başkanım sana. Yalnız Boluspor’un Ş.Urfa’ya karşı oynadığı futbolu gördük. Play-off şansını kendi saha ve seyircisi önünde kovalayacak. Gidip de şampiyonluğa oynayan takımın sahasında değil. Bizim de gücümüz belli Bolunun da. Allah yardımcımız olsun
Buyuk baskansin kim Ne derse desin Helal olsun Sana helal