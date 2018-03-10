“Hep Beraber Bir Yerlere Getirdik”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Evkur Yeni Malatyaspor’un ligdeki konumu ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçın önemi konuşuldu.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, beraberinde kulüp yöneticileri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Battalgazi Belediye başkanımıza bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber ziyaret ettik. Kendisine Malatyasporumuzun yanında olduğu ve sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Malatya ortak paydamız. Bu anlamda takımımıza hem taraftarlarımızın, hem de kurumlarımızın sahip çıkmak anlamında hep birlikte buralara geldik. Bunu Malatya’mızın marka değerini arttırmak için yaptık. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. 4 yıl öncede belediye başkanlarımızla birlikte hep beraber Evkur Malatya sporumuzu bir yerlere getirdik. İnşallah süper ligde de kalıcı oluruz. Pazar günü çok önemli bir maçımız var. Ülkemizin güzide takımlarından Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceğiz. Büyük bir camia. Kendilerini ağılayacağız. İnşallah Pazar günü bütün taraftarlarımızın önünde 3 puan almak istiyoruz, yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Malatyaspor’umuzun değerli başkanı ifade ettiği gibi Malatya’nın ortak paydasıdır. Malatya’nın neşesi, Malatya’nın neşesidir. Netice itibari ile bir şehrin gelişmişliği bütün sporsal faaliyetler, kültürel hadiseler olsun, sosyal hadiselerle paralel ve eş zamanlı gitmesi lazım. Bugün Malatyaspor’un Süper Ligde olması Malatya şehri açısından da önemli prestij kaynağıdır. Adil başkanın dirayetli yönetim kurulu başkanlığında ve yönetim kurulu üyelerimizin yoğun bir çalışması içerisinde kısa zamanda bir taraftan Süper lige gelmiş olması, 1. Ligde şampiyon olmuş olması, akabinde Süper lige gelmiş olması ve bu yıl ilk defa Süper ligde oynamasına rağmen şu anda Süper ligin başa yakın ortalarında bir yer tutmuş olması ve aldığı sonuçlarla Malatya’daki hemşehrilerimizin mutluluğunun temel kaynağı oldu. Hem de ülkemizde bugün Malatyaspor sözü edilen bir spor camiası. Bugün yapmış olduğu maçlarda aldığı galibiyetlerle 3 teknik direktörün değişmene neden oldu. Bu vesile ile aynı zamanda Malatyaspor diğer anlamda da chek up değerlendirmeye tabi tutuyor diğer takımları. İnşallah temennimiz bu hafta yapılacak olan Fenerbahçe maçında da galibiyetle sonuç alması ve Malatya’ya bu sevinci yaşatmasını bekliyoruz. İnşallah futbolcularda bu azim ve kararlılığı kendilerinde buluyorlardır. Malatyaspor gerek deplasman maçlarında, gerek iç saha karşılaşmalarında hakikaten kararlı ve azimli bir futbol ortaya koyuyor. İnşallah Fenerbahçe maçında da bu azim ve kararlılığı sergiler” diye konuştu.

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