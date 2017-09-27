“Hep Beraber Kutlayalım”

Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Atiker Konyaspor karşılaşmasını kazanıp, seri galibiyetler almak istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Çiftpınar, iki haftadır çok zor şartlarda maçlara hazırlandıklarını ifade etti.

Çiftpınar, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarına teknik direktörsüz çıktıklarını hatırlatarak, “Takımın başında hoca olmaması ister istemez bizi etkiliyor. Ama sportif direktörümüz Ali Ravcı, izleme hocamız Hakan Çalışkan ve altyapıdan gelen hocalarımız bize yardımcı olmaya çalıştılar. Takım kaptanları da özellikle Yalçın ağabey (Yalçın Ayhan) bu süreçte çok büyük bir sorumluluk aldı. Bizde takımı toparlama adına ona yardımcı olmaya çalıştık. Kendi aramızda toplantılar yaptık” diye konuştu.

Kardemir Karabükspor karşılaşmasını kazanacaklarına inandıklarını dile getiren Çiftpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hafta içerisinde kendi aramızda da Kardemir Karabükspor maçı hakkında konuştuk. Takım olarak deplasmanda galip geleceğimize inanmıştık. Zor bir süreçti ama bu süreci lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum. Mücadele eden, kenarda oturan, tribünden destek veren arkadaşlarımı, teknik heyetimizi ve yönetimimizi tebrik ediyorum. Karabük’e kadar gelip, maçın başından sonuna kadar bizi destekleyen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.”

“GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK İSTİYORUZ”

Çiftpınar, Kardemir Karabükspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Hem şehir hem de takım olarak galibiyete ihtiyacımız vardı. Deplasmanda iyi bir mücadeleyle, istediğimizi aldık. Takımdaki herkes en iyi şekilde sahada mücadele etti. Haklı bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle birlikte her şey daha da güzel olacak” diye konuştu.

Ligin yedinci haftasında sahalarında Atiker Konyaspor ile karşılaşacaklarına değinen Çiftpınar, “Kardemir Karabükspor maçını unutup, Atiker Konyaspor maçına yoğunlaştık. O maçta da iyi bir mücadeleyle, istediğimizi sahaya yansıtıp, galip ayrılmak istiyoruz. Sahamızda alacağımız galibiyetle birlikte galibiyet serisi yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNÜ ÇALIŞARAK, SABIRLA BEKLEDİM”

Çiftpınar, Kardemir Karabükspor maçında ilk kez 11’de yer almasına ilişkin, “Kendimi övmek adına söylemiyorum ama ben çalışmayı seven bir insanım. Asla da pes etmem. Bunu Ertuğrul hoca döneminde de söylemiştim. Kendisi bize açıkçası çok güvenmiyordu. Onu bana hissettirdi. Bunu kendisine de söyledim, ben hiçbir zaman rekabetten de kaçınmam, çalışmadan da kaçınmam. Bu haftayı da çalıştım ve sabırla bekledim. Sağ olsun Ali Ravcı ve Hakan Çalışkan hocamız güvenerek, görev verdiler. Bizde onları Allah’ın izniyle mahcup etmedik. Bana bu kulüpte, camiada görev verildiği sürece her zaman elimden geleni yapmışımdır. Bundan sonrada böyle devam edecek. Tek hedefimiz Malatyaspor’un başarısı ve camiamızın iyi bir yere gelmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

“TARAFTARLARIMIZIN STADI DOLDURMASINI BEKLİYORUZ”

Atiker Konyaspor maçında bütün taraftarları stada beklediklerini ifade eden Çiftpınar, şunları söyledi:

“Stadın açılış maçında taraftar sayımız biraz az gibiydi. Kardemir Karabükspor deplasmanında aldığımız galibiyet sonrası Atiker Konyaspor maçında bu sayının artacağını düşünüyorum. Allah nasip ederse bizde sahada taraftarlarımızla birlikte tek yumruk olup, güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız gelsinler ve maçın başından sonuna kadar bizi desteklesinler, bizde son ana kadar alnımızın teriyle mücadele edeceğiz. Hep beraber galibiyeti kutlayalım.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi