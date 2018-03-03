“Hep Beraber Mücadele Edeceğiz”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Doğanyol ve Pütürge ilçelerini ziyaret etti.

-Doğanyol ilçesine ziyaret

Çalık, ziyarettin ilk durağında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanyol ilçe merkezine yapılacak olan meydan düzenlemesi hakkında bilgi aldı. Çalık, Doğanyol Meydanı’nın 2019’a yetiştirileceğini kaydetti.

Çalık, “Büyükşehir Belediye Başkanıma ben teşekkür ediyorum. İlçelerimizin çehresi değişiyor. Büyükşehir’in yapmış olduğu hizmetlerle bu değişikliği yaşıyoruz. Doğanyol’un sadece çehresi değişmiyor, alt yapıda içmesuyu ve kanalizasyon sistemide değişiyor. Doğanyol-Pütürge bağlantı yolumuzda yapılıyor. Doğanyol’daki hizmetlerinden dolayı da Recep Gülbey başkanıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Meydan çalışması hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Burada bir meydan oluşturulması gerekiyordu. Mezbahanenin yeri, yeni bir mezbahane yapılarak kapatıldı. Burada daha önce yapılmış Milli Eğitim’e ait binalar vardı, onlar yeni yerlerine taşınarak yıkıldı. Burada 10 dönüm büyüklüğünde bir meydan alanı oluşturuldu. Buraya güzel bir meydan yapılacak.” dedi.

Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanyol’a yaptırılmakta olan Kültür Merkezi’nin inşaatında da inceleme yaptı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kültür Merkezi’nin Doğanyol’un bir ihtiyacı olarak ele alınarak başlatıldığını ve kaba inşaatının bitirildiğini kaydetti.

Çalık ise, “Son 15 yılda Doğanyol hak ettiği hizmeti alıyor. Bir yıl olmadan Kültür Merkezi’nin inşaatı başlanılarak kaba bölümü bitirildi.”şeklinde konuştu.

Çalık, Doğanyol Belediyesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Recep Gülbey’den projeler hakkında bilgi aldı.

-Pütürge ilçesine ziyaret

Doğanyol ilçe merkezi ve Gökçe Mahallesindeki esnafları ziyaret eden Çalık ve beraberindeki heyet, daha sonra Pütürge ilçesini ziyaret etti.

Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte AKP Pütürge İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Çalık, buradaki toplantıda yaptığı konuşmada, “Terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. PKK, YPG, DHKP-C ve FETÖ ile hep beraber mücadele edeceğiz. Bu terör örgütlerinin hepsinin kaynağı aynı, hedefleri de aynı. Bunu mili ve yerli duruşu olan herkes biliyor. Terör örgütlerinin hedefinde Türkiye var. Uluslararası güçler Türkiye’nin birliğinden ve beraberliğinden rahatsızlık duyuyor. Türkiye’yi böl-parçala ve yönet mantığı ile bölmek istiyorlar. Bu ülkeyi asla böldürmeyeceğiz, bayrağımızı her daim dalgalandıracağız, ezanlarımızı da asla susturmayacağız.” diye konuştu.

Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Pütürge ilçesine Kültür Merkezi ve İlçe Terminal Binasının yapım sözü verdi.

AKP Pütürge İlçe Başkanlığını ziyaret eden Çalık, daha sonra Pütürge Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Polat’tan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Çalık, Kubbe Dağı Göletinin yapım ihalesi aşamasına geldiğini belirtirken, Miryaylası Göleti’nin yapım ihalesinin ise 7 Mart 2018 tarihinde ihale edileceğini kaydederek, her iki projenin ilçeye önemli bir katkısı olacağını ifade etti.

Çalık, Pütürge’ye yapılacak olan 250 kişilik Kapalı Spor Salonu Projesinin ise 500 kişilik kapasiteye dönüştürüldüğünü aktarırken, Kubbe Dağı’na tünel yapılması projesinin ise takipçisi olduğunu söyledi

-MÜSİAD ‘Dost Meclisi’ne konuk oldu

Çalık, MÜSİAD Malatya Şubesi’nde düzenlenen ‘Dost Meclisi’ toplantısının da konuğu oldu.

Çalık, programda yaptığı konuşmada, “Özellikle bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ederken, diğer taraftan Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini ve güçlü ülke olarak pozisyonunu kuruması için mücadele ediyoruz. ‘Şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya fırsat bulamadık’ diye bir söz var. Biz bir taraftan şeytan taşlıyor, terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, diğer taraftan da Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi ve güçlü ülke olması için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com