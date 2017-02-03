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Malatya Haber -

‘Hep Birlikte Hareket’ Mesajı

‘Hep Birlikte Hareket’ Mesajı
  • 03.02.2017
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  • TSO, ESOB, ESKKK, TB Başkanları Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ettiler..

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, TSO Meclis Başkanı Sami Payza ve oda başkanları birlikte Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ı ziyaret etti.

Akın’ı Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu’na seçilmesinden dolayı STK Başkanları tebrik ettiler.

Akın ziyaret için teşekkür ederek, Malatya’daki oda ve birliklerin aynı yetiştirici ve üreticiye hizmet ettiğini belirterek,  sahada yapılaması gereken konularda hep birlikte istişare içinde olduklarını ve birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin ise, Malatya’daki bütün STK’ların birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, ülkenin de, Malatya’nın da buna ihtiyacı olduğunu ifade etti. Akın’ı tebrik eden Keskin,  birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini ifade etti.

TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise, Akın’ı tebrik ederek, bu görevinde başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ise, Malatya’nın Türkiye genelinde örnek bir il olduğunu ifade ederek, sağlanan birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.

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