“Hep İlkleri Nasip Etti”

Ramazan programları kapsamında Yeşilyurt İlçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde teravih namazı sonrası mahalleli ile sohbet etti.

AKP Malatya Milletvekili H. Cemal Akın, İl Başkanı Av. Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Haci Uğur Polat, AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Bayram Taşkın, İl Yönetim Kurulu Üyesi Haci Bayram Yılmaz, Nuh Boyraz ve partililerin katıldığı toplantıya mahalleli büyük ilgi gösterdi.

Milletvekili Akın, yaptığı konuşmada Cenab-ı Hak’ın 12 yıl boyunca Başbakan Erdoğan’a hep ilkleri gerçekleştirmeyi nasip ettiğini ifade ederek, ‘’ AK Parti’nin iktidara gelmesi, yaptığı hizmetler, yatırımlar Türkiye’nin büyümesinde ve kalkınmasında tarihi bir öneme sahiptir. Cenab-ı Hak, AK Parti’ye ve Başbakanımıza hep hayırlara vesile olan işleri yapmayı nasip etti. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile de bu ilkler taçlandırılacak. Milletimiz ile el birliği, gönül birliği içerisinde olup inşallah Başbakanımızı halkın oyları ile cumhurbaşkanı yapacağız’’ dedi.

İl Başkanı Av. Bülent Tüfenkci ise konuşmasında Başbakan’ın tarafsız olmadığını söyleyenleri eleştirerek, ‘’ 12 yıl boyunca gece gündüz bu millete hizmet etmiş, sayısız risk almış, yapılan 8 seçimin tamamında büyük başarılara imza atmış bir liderin tarafsız olması elbette ki düşünülemez. Başbakanımız 40 yıllık siyasi hayatı boyunca nasıl ki hep millet demişse bugünde millet diyor. Tarafı millet olduğu için rahatsız olanlar var. Biz de diyoruz ki; varsın rahatsız olsunlar. Biz Hak’tan ve halktan yana taraf olan bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Biz özgürlükten, adaletten, milletin değerlerinden, hizmetten yana taraf olan bir Cumhurbaşkanı olsun diyoruz. A’dan Z’ye bu ülkenin tüm sorunlarını kendine dert edinmiş, vatandaşın derdiyle dertlenmiş bir baş komutan olsun diyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

‘’Milletimiz öz değerleri ile Cumhuriyeti yeniden inşa ediyor’’

Tüfenkci, başörtüsüne gelenek diyenlerin, Filistin davasına tarafsız kalınması gerektiğini söyleyenlerin bu millete değer vermediğini ifade ederek, ‘’ AK Parti milletine ve milletin öz değerlerine saygı duyan, bunları yaşatan bir misyona sahip. Biz milletimizle beraber milletin öz değerleri ile yoğrulmuş yeni bir cumhuriyet inşa etmek istiyoruz. Bunun için adres belli, milli iradenin, milli gücün adresi belli. Recep Tayyip Erdoğan vatana ve millete ihanet etmeyecek, onu güçlü yarınlara taşıyacak tek adres. Çünkü Tayyip Erdoğan cumhurun adayıdır, milletin adayıdır, 77 milyonun adayıdır’’ dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Haci Uğur Polat AKP’nin milletin partisi olduğunu ifade ederek, ‘’ AK Parti sizin emeklerinizle, sizin sahiplenmeniz ile bugünlere geldi. Dolayısıyla AK Parti’nin sahibi de sizlersiniz. Bizler ise sizlerin verdiği görevleri yerine getirebilmek için bu makamlarda nöbet tutuyoruz. 30 Mart seçimleri ile bir görev değişi yaşandı ve sizler bizi bu göreve getirdiniz. Kaynarca Mahallemiz ise çok yüksek bir oy ile partimize nasıl sahiplendiğini bir kez daha gösterdi. Bizim görevimiz ise bu desteğinize karşı sizlere en iyi hizmeti sunmak için çalışmak’’ dedi.